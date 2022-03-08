兩會︱促進綠色金融發展　李民斌提三大建議　借金融科技健全風控

在全國政協十三屆五次會議上，港區全國政協委員李民斌提案，就關於促進綠色金融、為實現「雙碳」目標作出建議。

國家要實現「雙碳」目標，估算每年需要進行3萬億至4萬億元人民幣的綠色投資，惟李民斌認為內地在綠色金融標準待統一、碳金融市場待成熟及風險防控待健全仍存在一定問題。

就此，他提出三大建議。首先，加快統一綠色金融標準。李民斌倡，加快推進綠色金融標準體系的統一化，以讓投資者瞭解專案或產品是否真正「綠色」，從而更有效引導綠色投向。同時明確國家標準和地方標準關係，避免造成混亂。國際方面，則建議借助香港接軌國際綠色金融標準，未來宜進一步推動三地綠色金融產品、綠色企業和專案認定、綠色金融統計等標準的融合，並讓更多區內企業利用港澳平台為綠色項目融資及認證，引入國際資金，提升與全球融合的廣度和深度。

其次，擴大碳市場為接軌國際鋪路。李民斌建議拓展市場覆蓋行業範圍和豐富交易產品，儘快有序將鋼鐵、化工、水泥等重點排放源行業納入全國碳市場，並適時允許機構投資者和個人投資者進入；促進衍生產品創新，探索包括碳遠期、碳期權、碳債券、碳保險等，擴大碳交易市場的規模。至於與國際接軌，粵港澳大灣區有條件和能力作為國家碳市場走向國際的先行先試視窗。香港交易所去年8月與廣州期貨交易所簽署備忘錄，研究在碳排放交易合作，倘能成事，可望利用「債券通」及「滬深港通」等現有管道，在大灣區建構區域性碳交易市場，通過對國內外不同碳定價機制的探索實踐，為後續我國擴大參與國際碳市場積累經驗，增強國際吸引力和影響力。

最後，借金融科技健全風控。李民斌認為，要從根本上解決「假綠」、「偽綠」、「漂綠」問題，防範綠色專案信貸風險，關鍵是建立全流程資訊披露體系。建議協助企業以技術攻關準確核算碳排放，並建立完整資料資訊共用平台，整合環境處罰、企業排污許可證、綠色專案可研報告、信用資料等資訊。同時，加強與專業的協力廠商綠色評估機構合作，完善綠色融資審查機制，即時追蹤綠色專案進展，另可借助金融科技手段，通過即時資料採集、分析決策以及風險預警，幫助金融機構儘早防範項目潛在風險。