領展︰已簽訂120億元可持續發展表現掛鈎貸款

領展﹙0823）宣布，已與16家主要的國際及本地銀行簽署一項與可持續發展表現掛鈎的貸款，總額達120億元，是迄今為止亞洲房地產業界和房地產投資信託基金界中規模最大的同類貸款。簽訂是項貸款進一步表明領展致力實現可持續發展及達至長遠增長的目標。

是項貸款與領展的環境、社會和管治（ESG）策略及相關目標直接掛鈎，當中包括與租戶商定綠色租約；推動營辦商和其他服務供應商提供同區就業機會，以促進社會向上流動；以及進一步提升其淨零排放策略，以達至科學基礎目標倡議（SBTi）的淨零標準。

領展又稱，已開始與社福機構、租戶和業務合作夥伴商議提供同區就業的方案。該同區就業合作計劃將為目標群體提供必要的培訓和特定工作職位，希望通過減少交通時間和成本，以提升他們的生活質素。

根據是項貸款協議，當領展在其香港和中國內地的物業組合中達到與可持續發展表現相關的預定目標時，即可獲得貸款利率下調，從而節省融資成本。

是項貸款由四部分組成，包括4年期的30億元循環信貸和30億元定期貸款，以及5年期的30億元循環信貸和30億元定期貸款。貸款獲得市場鼎力支持，吸引了8家主要的國際性、區域性和本地銀行加入作為授權牽頭安排行及簿記行，另有8家銀行參與。香港上海滙豐銀行擔任是項貸款的可持續發展顧問。貸款所得款項將用作領展一般營運資金及企業用途。