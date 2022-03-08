中芯國際首兩個月利潤　按年飆近一倍

撰文：黃捷
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中芯國際(0981)公布，今年首兩個月，股東應佔淨利潤約3.09億元(美元．下同)，按年增長94.9%。

期內，營業收入約12.23億元，按年升59.1%。

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