美股｜美國禁入口俄油氣　道指彈585點後倒跌

美股道指早段曾微升，不久後即倒跌，最多曾跌逾200點，其後顯著反彈，升逾500點，惟中後段再倒跌。



[03:00] 道指重拾升勢

道指報32957點，升140點或0.43%；標普500指數報4216點，升15點或0.37%；納指報12937點，升106點或0.83%。

[03:00] 道指倒跌

道指中段蒸發逾500點升幅倒跌。道指報32797點，跌19點或0.06%；標普500指數報4191點，跌9點或0.23%；納指報12847點，升16點或0.13%。

[01:20] 三大指數顯著反彈

道指報33200點，升383點或1.17%；標普500指數報4247點，升45點或1.09%；納指報13052點，升221點或1.73%。

[00:45] 美國禁入口俄油氣 道指跌幅擴大

美國總統拜登宣布禁止入口俄羅斯石油及天然氣，美股繼續向下。

道指報32613點，挫203點或0.62%；標普500指數報4161點，挫40點或0.95%；納指報12680點，跌150點或1.17%。

[23:02] 美股三大指數偏軟

俄烏緊張局勢持續，外媒報道拜登政府擬對俄羅斯實施的能源進口禁令，美股三大指數早段受壓。

截至本港時間晚上11時02分，道指報32675點，挫142點或0.43%；標普500指數報4174點，挫26點或0.63%；納指報12725點，下降105點或0.82%。

國際油價升勢持續，紐約期油現報128.31美元，大升7.5%。

港股夜期現報20634點，挫229點，低水132點。

[22:27] 紐約期油飆逾4%

美國對俄羅斯的制裁停不了。外媒最新引述消息指，美國總統拜登已決定禁止俄羅斯石油等能源進口，加大對俄羅斯經濟的打擊。

報道指，禁令將包括俄羅斯石油、液化天然氣和煤炭。

受消息刺激，國際油價續漲，紐約期油現報124.53美元，大升4.3%。