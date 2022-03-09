英美決定禁運俄油　美股單日轉向　石油股可望發力｜港股早評

恒指3日累計急瀉超過1,700點，主因俄烏戰事發展到第13日，比市場原先預期持續更長兼影響更廣泛，同時最新西方對俄國的制裁，終擴至能源業，英美決定禁運俄油，觸發能源價格進一步急升，紐約期油收市再升近4%，逼近130美元；國際期金亦升抵2,000美元大關，足見市場的避險情緒高漲，隔晚美股即使一度倒升（道指最多升近600點），最終亦反覆低收，同時內地上證指數亦失守3300大關，港股續尋底大格局未有轉變。



西方對俄制裁擴至能源業 英美決定禁運俄油

隔晚美股波動大，道指一度升近逾580點，不過無力維持升勢，最終收市跌184點，盤中，美英最新宣布，對俄制裁擴至能源業，禁制俄羅斯石油及能源產品，不過歐盟國家暫未跟隨。

美國總統拜登宣布美國禁止俄羅斯石油及能源進口，包括液化天然氣及煤炭等。拜登承認，能源價格將會上漲，但捍衛自由必須要付出成本，強調禁止進口俄羅斯能源是與盟國協商後作出，宣稱會盡其所能控制汽油價格。他又指出，這項舉措對俄羅斯總統普京發動的戰爭是一項沉重打擊。同時，英國亦宣布計劃將在年底前停止進口俄羅斯石油和相應石油產品，加強對俄制裁。

美國總統拜登宣布美國禁止俄羅斯石油及能源進口，包括液化天然氣及煤炭等，並承認能源價格將會上漲，但捍衛自由必須要付出成本，（AP）

美銀指出倘俄禁運 油價或見200美元

今年以來，國際油價升逾五成。摩通分析師預期，今年油價可能漲至每桶185美元。至於美銀分析師對油價的預測更嚴峻，指出如果俄羅斯大部分石油出口被中止，每天可能會出現500萬桶或以上的供應缺口，可能將油價推高至每桶200美元。

一旦西方對俄制裁擴至能源業，將推高能源成本，同時今年將是美國開始加息及收緊貨幣政策的一年，市場憂慮經濟或將由通脹，惡化成滯脹的風險，對風險資產，特別是股票市場，產生明顯的沽售壓力。

雖然港股大市短線仍受困於俄烏戰事及商品價格急升，不過部分個股表現值得留意，例如石油股表現，主要是跟隨油價急升，隔晚美股石油股雪佛龍升逾半成，本港石油股料可跟隨升勢。

事實上，近期國際石油股吸引股神出手，巴郡巴菲特在周一（3月7日）的一次採訪中披露了，最近大手筆增持西方石油的經過。他在上周（2月28日當周）五個交易日內豪擲45億美元，買入了9,120萬股，按當前股價計算價值超過了50億美元。