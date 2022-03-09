港股跌勢加劇至逾200點　體育用品股捱沽　李寧瀉逾9%｜持續更新

外圍股市繼續受到俄烏局勢左右而大動盪，道指曾大升近600點，最終倒跌184點，同時美國政府已宣布禁止來自俄國場的能源入口，帶動油價上揚。今早亞太區股市暫時喘定，日本及澳洲股市於早段皆上揚。



【10:57】港股跌勢加劇

港股跌勢加劇，最新報20551點，跌214點，國指報7174點，跌63點，科指報4350點，跌31點。

李寧（2331）瀉逾9%，為表現最差藍籌股，藥明生物（2269）跌8.6%，安踏（2020）跌6.9%。

內房股亦下挫，碧桂園（2007）及潤地（1109）均跌逾3%。

港交所（0388）失守330元，最新報326.4元，跌2.9%。

【10:36】港股轉跌

港股轉跌，最新報20676點，跌89點，國指最新報7227點，跌10點，科指最新報4388點，升5點。

【09:58】中芯彈升近5%

中芯（0981）公布首兩個月按年多賺95%至3.09億美元，刺激公司股價今早上升4.7%，報18.06元。同業華虹（1347）升1.9%，晶門半導體（2878）升3.1%。

【09:49】港股升幅擴大

港股升幅擴大，最新報20953點，升188點，國指最新報7334點，升96點，科指最新報4460點，升78點。

不過資源股仍向下，中鋁（2600）低開1.9%，江西銅（0358）跌0.9%，馬鋼（0323）升0.78%。

李寧（2331）遭挪威主權基金剔出，今日逆市下挫，低見63.75元，最新報64.45元，跌5%。

【09:20】港股高開54點

恒指高開54點，報20820點，國指高開7280點，報42點，科指高開49點，報4431點。

油價續上揚，油股今早表現，中海油（0883）最新報10.34元，高開1.6%。

金價企穩在每盎司2,000美元以上，金礦股表現，招金（1818）最新報7.99元，高開2.6%。

滙豐（0005）延續上日升勢，最新報48.8元，高開1.7%。

至於昨日急瀉逾9%的比亞迪（1211）今早反彈，最新報188元，高開2.2%。