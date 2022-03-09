國泰去年虧損收窄72%至逾61億元　不派息

國泰航空（0293）公布截至去年12月底止全年業績，普通股股東應佔虧損為61.23億元，按年收窄72%。股東應佔虧損55.27億元，按年大幅收窄74.5%，不派息。

年內收益減少2.9%至455.87億元。

截至去年底國泰可動用無限制用途流動資金為302.5億元，按年增加5.8%。債務淨額為0.98倍。

快運去年蝕近22億元

國泰指出集團業務在2021年有改善，雖然全年虧損52.27億元，但是在下半年卻轉虧為盈，錄得20.38億元盈利。其中國泰航空在下半年錄得應佔溢利為33.3億元，與上半年及2020年下半年相比，皆轉虧為盈。

香港快運去年續虧損，全年虧損21.75億元。

國泰指出去年整體客運收益為43.46億元，按年下跌61.6%，收入乘客千米減少79.5%，乘客運載率為31.1，按年下跌26.9個百分點。

貨運業務方面，收益為323.77億元，按年增加31.8%，收入噸千米下跌1.1%，運載率增加8.1個百分點至81.4%，收益率上升33.1%。

燃油對沖收益逾23億元

燃油成本方面，未計及燃油對沖影響，燃油成本總額增加11.9%至93.67億元；若計及對沖影響，燃油成本減少38.2%。去年國泰從燃油對沖獲得23.36億元收益。

員工開支亦由2020年的157.86億元，降至112.98億元，幅度為28.4%。

主席對國泰作衷心感謝

公司主席賀以禮於業績報告中指出，最後衷心感謝全體員工無懼極大的挑戰，仍然努力不懈地維持公司的營運。特別要感謝各位機組人員，他們在對全世界任何航空公司來說都是最艱難的情況下，仍然堅守崗位，努力維持香港與世界各地的安全連繫。

他指出國泰整體機組人員在 去年入住檢疫酒店超過6.2萬晚，另外超過一1,000位員工曾入住竹篙灣檢疫設施超過1.1萬晚，他們大部分是機組人員，但也有來自服務、營運及總辦事處的員工。

他亦指出機組人員在去年整體接受了超過23萬次檢測，其中只有16宗陽性個案，而他們已全體完成接種疫苗，以持續運作航班前往全球許多最高危的國家。他們在這段期間努力維持安全的航班運作，展現出無比專業的工作精神。