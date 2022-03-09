烏克蘭局勢｜高盛指俄國入侵烏克蘭　成二戰來石油供應最大衝擊

俄羅斯入侵烏克蘭，引發多國對俄國作出制裁，美國政府更指出要禁止來自俄羅斯的能源入口。高盛發表報告，指出俄羅斯入侵事件，成為石油供應出現自二次大戰以來最大衝擊。

該行在報告內指出，縱使裝船數據上下波動，可是報道顯示，3月份有半數船貨仍未售出，反映出俄國海上出口的原油及石油產品每日減少300萬桶，為二戰以來第5大單月供應擾亂。

該行指出首4次供應擾亂分別為1978年的伊朗革命，每日擾亂數量達560萬桶﹑1973年阿拉伯石油禁運，每日供應擾亂數量為430萬桶，1990年發生的伊拉克—科威特戰爭，每日供應擾亂數量為430萬桶，至於1980年發生的兩伊戰爭，則引致每日供應擾亂數量為410萬桶。

瑞聯CIO憂為滯脹掀開序幕

另一方面，瑞聯銀行財富管理首席投資總監Norman Villamin指出，約在50年前，第四次中東戰爭爆發，不但震動全球能源市場，並為1970年代的滯脹（stagflation）年代掀開序幕。

俄羅斯與烏克蘭長達近十年的干戈，如今升級為俄國揮兵入侵鄰國，加深了全球經濟陷入滯脹的風險。

美國和歐洲已經聯手對俄羅斯央行實施制裁，並將七家俄羅斯銀行排除於SWIFT全球銀行支付系統，致使俄國目前在全球的大部分交易可能受到限制，與北韓、委內瑞拉和伊朗無異。

他指出儘管委內瑞拉和伊朗同為主要能源生產國，但出口量難與日產超過600至700萬桶石油及天然氣的俄國相比。此外，俄國也是全球主要的穀物和工業金屬出口國，制裁俄國可能對廣泛商品供應帶來如1973年石油禁運時期般的衝擊。

當多項制裁措施全面實施，西方決策當局便要在兩難局面中作出抉擇 ﹕一是推展如1970年代般的貨幣政策，並面對經濟可能在餘下10年重蹈深度衰退的覆轍；另一是為了維持經濟增長而接受通脹高企。

雖然1970年代的陰霾重臨，但透過積極管理風險，配合在投資信用債和股票時，專注於盈利質素優良的企業，應有助於在未來抵禦相比以往10年更頻繁且更漫長的波動期。