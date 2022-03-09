美股・持續更新｜油價升幅緩和　道指飆逾600點　標指納指升2％

俄烏戰事持續，雖已進行三輪談判，惟僅就設立安全撤離通道達成共識。受外圍局勢拖累，港股連續四日低收，累計跌幅已逾1,800點。道指周二表現亦反覆，跌逾200點後倒升近600點，收市又再跌184點，連跌四日。不過受惠商品價格升幅緩和，道期於周三（9日）反彈，有望結束連續四日的跌勢。



【23:30】

美股升幅擴大。道指升615點或1.89％，最新報33247點；納指升363點或2.84%，最新報13158點；標指升89點或2.15%，報4260點。

【22:30】

美股三大指數高開，道指升570點或1.75％，最新報33203點；納指漲超2%，最新報13082點；標指升81點，報4252點。

大型科技股普遍反彈，蘋果、亞馬遜升逾2%；英偉達升超3%，AMD漲超2%；航空股走強，美國聯合航空漲5.5%，美國航空集團漲5.9%。

油價回軟，雪佛龍跌近3％。

【22:00】

俄烏戰事持續，雖已進行三輪談判，惟僅就設立安全撤離通道達成共識。受戰事拖累，大宗商品價格連升多日，不過升幅有所放緩，刺激美股期貨價格上升。

道瓊斯工業平均指數期貨上升 560 點，漲幅約為 1.7%；標準普爾 500 期貨上漲 1.9%；納斯達克期貨上升 2.4%。

大宗商品價格走軟，紐約期油最新下跌4%至每桶118美元左右；布倫特期油每桶下跌3.5%至約123美元左右；小麥期貨亦大幅下跌6.3%，至每蒲式耳1,206美元；白銀、銅和鉑金周三均走低。

歐洲方面，歐股中段漲幅持續擴大，歐洲斯托克50指數漲5.7%。另外，德國DAX30指數漲幅擴大至逾6%，法國CAC40指數漲4.55%，英國富時100指數則升2%。