港股升幅擴至逾400點　收復21000點　網易揚逾4%｜持續更新

歐美股市於周三（9日）出現大幅反彈，其中德﹑法兩地股市均勁升逾7%，道指亦反彈653點，一洗多日頹風。歐美股市反彈，一方面與俄烏兩國外長即將舉行會面，以及作為產油國的阿聯酋表示支持增產。前述兩大因素亦促使油價大幅回落，紐約期油及布蘭特期油分別瀉12%及13%。投資者恐慌情緒亦告紓緩，美匯指數回落至98，國際金價亦回落至2,000美元以下。



【10:41】港股曾升約500點

港股升幅曾擴大至約500點，收復21000點，最新報21058點，升431點，國指最新報7345點，升156點，科指最新報4531點，升137點。

科技股上揚，網易（9999）升4.2%。

油價回落不利油股表現，中石油（0857）跌4.1%。

物管股碧桂園服務（6098）跌4.2%，報38.65元。

【09:52】藥明系反彈

藥明系反彈，藥明生物（2269）揚6.2%，報55.2元，藥明康德（2359）飆近一成，最新報107.6元，升9.9%，藥明巨諾（2126）升5.2%，報8.35元。

【09:47】港股升幅收窄

港股高開逾400點後，升幅逐步收窄，恒指最新報20890點，升262點，國指報7305點，升115點，科指報4522點，升128點。

車股反彈，比亞迪（1211）升5.5%，吉利（0175）升3.2%。

資源股方面，中鋁（2600）逆市跌0.8%，江西銅（0358）升1.5%。

消費股方面，潤啤（0291）升0.6%，李寧（2331）反彈升0.7%。

【09:27】港股高開逾400點

港股隨外圍高開，恒指最新報21106點，高開478點，國指高開184點，報7374點，科指報4553點，高開159點。

騰訊（0700）高開2.8%，報395.4元，阿里（9988）高開3.6%，報99.7元。

金融股方面，滙豐（0005）高開3.6%，報49.55元，友邦（1299）明日公布業績，高開4.2%，報74.55元，港交所（0388）高開2.4%，報336.8元。

油價回落拖累油股低開，中海油（0883）低開3%。

【08:27】日股反彈逾700點

受到歐美股市大幅反彈刺激，亞太區股市早段上揚，日本股市勁升逾700點，最新報25484點，勁升766點；澳洲股市升約1%。

至於俗稱黑期的HS 50，升326點。

港股美國預託證券(ADR)亦普遍向好，港股今早勢高開。

其中騰訊ADR較本港昨日收市價升約3%，折合報396.8港元。阿里巴巴ADR亦升逾2%。

滙控ADR升2.2%，折算重上50元大關，友邦ADR則升近1%。

夜期急升344點，收報20863點，高水235點。