佐丹奴稱疫情影響香港銷售　暫時縮減業務　去年轉賺1.9億元

佐丹奴（0709）於去年業績公告內指出，Omicron變種病毒的爆發嚴重影響了香港的銷售額，預計今年大部分時間情況也不會好轉，將暫時縮減香港業務，直至出現明顯及正面的經濟復甦跡象。

公司又指出截至去年12月底，成功轉虧為盈，股東應佔利潤為1.9億元，2020年虧損1.12億元；每股盈利為12仙；派末期息每股10仙，全年累計股息為每股16.5仙。

期內，銷售額上升8.3%至33.8億元，毛利上升11.2%，主要由於毛利率增長1.5個百分點及集團整體銷售增長，當中線上銷售額飆升25.5%，佔總銷售額12.1%。下半年淨利潤為1.3億元，對比上半年為6,000萬元，反映了放寬社交距離、較少折扣和有效控制經營費用的成果。

港澳市場同店銷售增8.7%

期內，香港及澳門可比較門市銷售額增長為8.7%，緩解了因店鋪按年從62家減少至51家，而導致總銷售額的下降。雖然仍錄得經營虧損，但明顯少於去年。業績的改善原因主要是由於關閉虧損門市和減少租金。整體而言，香港和澳門的租金費用對於目前具挑戰的營商環境來說仍然高昂。

內地業務方面，去年儘管門市數目減少，仍錄得溫和的銷售增長。前三個季度的增長勢頭一直穩定，直到第四季度中國大陸出現新一波疫情。中國大陸的線上銷售額增長12.8%，約佔總銷售額的40%。

集團表示，去年經營費用縮減8.8%，佔銷售額的52.7%。隨著集團在整體營運過程中進一步擴大信息和通信技術的使用，預計2022年將進一步減少經營費用。