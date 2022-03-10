太地去年多賺74%至逾71億元　斥未來斥千億投資中港及東南亞項目

太古地產（1972）公布截至去年12月底止全年業績，股東應佔溢利為71.2億元，按年增加74%，基本溢利為95.4億元，下跌25%，經常性基本溢利為71.52億元，增加1%。第二次中期息為64仙，全年派息95仙。

太地指出，儘管營商環境充滿挑戰，公司的業務仍然保持強韌。香港的辦公樓物業組合去年年錄得堅穩回報，租用率亦維持於高水平。太古坊重建計劃是公司社區營造的卓越典範，當太古坊二座於今年落成啟用，將有助太古坊蛻變成為國際商業區。

香港的零售市道在去年局部復甦，但尚未回復至疫情前水平。此乃受惠於社交距離限制措施逐步放寬、強勁的本地需求，加上香港特區政府的消費券計劃。然而，今年1月爆發第五波疫情，一系列社交距離限制措施大幅收緊，窒礙了復甦步伐。

對香港長遠前景充滿信心

儘管經營環境困難，太地對香港的長遠前景依然充滿信心，並會持續作出投資以優化旗下商場，發掘更多數碼化新科技和以客為本的舉措，蓄勢把握零售市場全面復甦的機遇。

內地業務方面，太地指出內地物業組合於去年業績理想。太古里及太古滙品牌是全國首屈一指的優質地標。去年9月在內地的第6個發展項目前灘太古里於上海正式開幕。這個最新的零售項目取得空前成功，不論開店率、客流量以至零售銷售額均創下太古地產所有中國內地商場歷來開幕時的新高。

太古地產指出，過去數年透過資金流轉策略鞏固財政實力，為支持未來增長提供穩健基礎，繼續在香港及中國內地兩大核心市場深化成功建立的社區營造策略。

公司計劃在未來10年投資超過1,000億元，在香港、中國內地和東南亞發展一系列令人期待的新項目。公司矢志協助鞏固香港作為國際金融中心的地位，當中3分之1資金將會投放在香港，用以繼續擴建和優化太古坊及太古廣場。