調查指去年第三季信用卡新增貸款跌10%　無抵押循環貸款急增93%

環聯公佈《2021年第四季信貸行業分析報告》，指本港消費者信貸市場於去年底持續復甦，反映各項宏觀經濟指標較去年同期明顯改善，私人消費市場表現雖然仍未返回2019年第四季的疫情爆發前的水平，但按年升幅仍達7.3%，據顯示2021年底的信貸市場仍錄得強勁復甦勢頭，惟僅反映香港爆發第五波疫情前的狀況。

去年第三季所有主要信貸產品的新增貸款宗數錄得按年增長，惟信用卡除外，錄得10.6%按年跌幅；無抵押循環貸款的新增宗數升幅最為明顯，按年增加92.9%。同期，無抵押私人貸款（41.4%）、按揭（25.1%）及信用卡貸款（24.6%）的新增宗數亦錄得強勁增長。

環聯指自疫情爆發以來，消費者及財務機構均對無抵押循環貸款持謹慎態度，以致該類別產品的表現顯著下滑。然而，由去年第二季開始，跌勢出現逆轉，在銀行及財務機構的支持下，無抵押循環貸款新增宗數開始錄得增長。

更多人同時使用超過一種信貸產品

另外，同時使用超過一種信貸產品的消費者數量，較只使用信用卡（香港最普遍的消費者信貸產品）的人數增長更快。在2021年第四季，只有信用卡的消費者數量按年增長0.2%，而同時使用信用卡及私人貸款（第二普遍的消費者信貸產品）的消費者數量同期下跌0.6%。相反，同時使用信用卡配合其他類別的信貸產品（不包括私人貸款）消費者數量則增加2.2%。由此可見，消費者正重投信貸市場，並開始按照自身需要、偏好及風險承受能力，涉足不同類型的信貸產品。

雖然最新一季數字顯示信用卡發卡量有所下跌，原因是其他類別的產品成為增長焦點，但信用卡產品的相關指標仍然令人鼓舞。2021年第四季信用卡的應繳款項結欠按年增長3%，增幅為全部主要消費者信貸產品之中最高。此外，相關聯的信用卡貸款新增貸款量於2021年第三季度亦錄得24.6%強勁按年增長。

信貸市場仍未恢復至疫情前水平

信用卡和信用卡貸款的平均應繳款項結欠於2021年第四季分別錄得3.2%和1.8%按年增長，清晰反映消費者重視和使用此兩款信貸產品。雖然財務機構仍主要向現有客戶貸款，但部分業務仍然錄得增長。

環聯香港區行政總裁林嘉儀表示：香港新冠肺炎疫情爆發至今已逾兩年，消費者信貸市場仍在努力恢復至疫情前水平。2022年第一季，香港遭受第五波疫情打擊，市場參與者將密切留意財務機構是否會繼續承擔更多風險，以維持其信貸組合在2021年底的增長勢頭。