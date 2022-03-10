中金：滯漲風險觸發股市下挫 跌市下看好三大穩增長板塊

俄烏戰爭持續十多日，觸發商品價格急升。對於股票市場表現，中金首席策略師王漢鋒在網上記者會上指出，現時市場的政策底部相信已經確認，近期兩會期間，亦已落實推行穩增長政策。不過受到外圍的俄烏局勢、大宗商品價格急升情況影響，市場的投資情緒低迷，相信情緒底部可能仍在逐步接近。



他又指出，近期股市下跌，主要是由於俄烏局勢加大了海外市場的通脹惡化成滯脹的風險。因為商品及金屬原材料金屬價格急升，一來會加劇外圍的通脹情況，同時亦會降低市場的需求，令到經濟增長惡化。

要判斷市場何時才能走出情緒底部，他提出要留意兩方面指標：第一是外圍的通脹預期，何時才能見頂。參考1970時代的滯脹時期，通常通脹預期都是和市場呈相反走向，當投資者對通脹的預期見頂時，市場才有機會見底。第二方面，他認為要關注中國的一系列穩經濟增長措施，何時才能發揮效果，當經濟增長預期好轉，才能改變市場信心。

金融、原材料及基建股受惠穩增長政策

選股投資策略方面，現時市場低迷的情況下，他建議要投資和穩經濟增長相關的板塊，分別是金融、原材料及基建類板塊，並指出今年以來在內地A股及港股市場上，這類穩增長板塊的表現都較佳。

相反，對於高估值的增長類股份，則不宜急進，主因目前市場情緒仍然在憂心通脹風險，認為投資者要等待時機，待市場對環球通脹風險邊際緩解之後，才是高估值股的入場時機。一些早前股價受壓抑的增長股，包括新能源車、新能源及科技硬件半導體等，已經有所調整，入場時間可能仍需等待通脹預期的拐點出現。