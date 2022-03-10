京東上季Non-GAAP經營利潤36億元人民幣　按年增50%

京東（9618）公布截至去年底止第四季業績，非公認會計準則下歸屬普通股股東淨利潤為36億元（人民幣‧下同），按年增加50%，歸屬於普通股股東淨損失為52億元，2020年第4季卻錄得243億元淨利潤。

公司又指出期內經營損失為3.92億元，2020年同期錄5.94億元經營利潤；非公認會計準則下經營利潤為28億元，按年增加133%。季內收入為2,759億元，按年增加23%，其中服務收入增加28.3%至412億元。

至於2021年全年表現，公司指出年內非公認會計準則下歸屬於普通股股東的淨利潤為172億元，按年增加2%；歸屬於普通股股東的淨損失為36億元，2020年全年則錄得494億元淨利潤。

年內經營利潤為41億元，按年大減66.7%，全年非公認會計準則下經營利潤為134億元，按年減少12.4%。

公司指出去年收入為9,516億元，按年增加27.6%，全年服務收入為1,359億元，增加44.7%。

公司指出，很高興地看到四季度收入和利潤取得高質量增長，戰略重點得到有效落地，為2021年畫上圓滿句號。京東集團首席財務官許冉表示，「四季度，我們通過技術和創新進一步優化運營效率，在提高自身競爭力的同時也能夠為合作夥伴提供更有力的支持。2022年，我們將繼續貫徹執行發展戰略，致力於實現各個業務線的可持續、有質量的增長。