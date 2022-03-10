美股｜道指曾挫467點　蘋果急挫4%　中概股捱沽

美國通脹40年來最高，加上俄羅斯與烏克蘭談判無果，美股三大指數周四全線向下，道指曾跌467點。



[00:30] 蘋果跌4%

道指現報32849點，挫436點或1.31％；標指報4212點，現跌65點或1.54%；納指現報12958點，跌296點或2.24%。

主要科技股跌幅顯著，蘋果急挫4%。

[00:00] 美股跌勢加劇

道指現報32943點，挫342點或1.03％；標指報4223點，現跌54點或1.27%；納指現報12995點，跌260點或1.96%。

[23:00] 中概股跌勢急速

美股早段仍偏軟，道指現報33145點，挫140點或0.42％；標指報4250點，現跌27點或0.64%；納指現報13117點，跌138點或1.04%。

中概股跌勢急劇，京東挫13.94％、阿里挫7.43％，拼多多挫14.3％。

恒指夜期現報20392點，挫399點，低水498點。

[22:31] 美股低開約1%

美股開市，一如預期低，道指跌1.02%，納指跌1.19%，標普500指數跌約1%。

京東集團去年第四季度淨虧損52億元，同比由盈轉虧，美股開市跌15%，報53.01美元。其對手阿里巴巴亦挫7.2%，報93.67美元。

恒指夜期現報20407點，挫384點，低水483點。

[22:15] 美股期貨跌逾1%

俄烏談判無進展，加上美國2月通脹續創40年新高，影響投資者情緒，美股三大指數期貨下挫逾1%。

道指期貨跌1.17%，標普500指數期貨跌1.18%，納斯達克100指數期貨跌1.45%。

京東盤前大瀉10.42%，報55.9美元，該公司第4季收入增23%，經調整利潤36億人幣。

恒指夜期現報20567點，挫224點，低水323點。