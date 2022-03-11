5家中概股墮美「預定摘牌名單」　中國證監會回應

證監會回應部分中概股進「預摘牌名單」：堅決反對一些勢力將證券監管政治化的錯誤做法。

綜合媒體3月11日報道，近日，美國證券交易委員會（SEC）官網公布了一份包含五家中概股公司的臨時名單。首批被加入名單的這些公司，包括︰百濟神州 （6160） 、百勝中國 （9987） 、再鼎醫藥 （9688） 、盛美半導體、和黃醫藥 （0013），意味它們如果連續三年不遵守《外國公司問責法》的審計要求，就可能會被美國交易所摘牌。

SEC稱，基於《外國公司問責法案》（HFCAA），如果外國上市公司連續三年未能提交美國上市公司會計監督委員會所要求的報告，SEC有權將其從交易所摘牌。

SEC於3月8日敲定了這份臨時名單，包括百濟神州、百勝中國、再鼎醫藥、盛美半導體、和黃醫藥。這五家公司可於3月29日前向SEC提供證據，證明自己不具備被摘牌的條件。

中國證監會3月10日表示，已注意到了這個情況。這是美國監管部門執行《外國公司問責法》及相關實施細則的一個正常步驟。

中國證監會稱，此前已經多次就《外國公司問責法》的實施表明過態度。中國證監會尊重境外監管機構為提高上市公司財務訊息質量加強對相關會計師事務所的監管，但堅決反對一些勢力將證券監管政治化的錯誤做法。中國證監會始終堅持開放合作精神，願意通過監管合作解決美方監管部門對相關事務所開展檢查和調查問題，這也符合國際通行的做法。

近一段時間，中國證監會和財政部持續與美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）開展溝通對話，並取得積極進展。中國證監會相信，雙方通過共同努力一定能夠儘快作出符合兩國法律規定和監管要求的合作安排，共同保護全球投資者合法權益，促進兩國市場健康穩定發展。

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