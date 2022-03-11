美國中概股被DQ風險急升溫　多股慘遭洗倉　京東績後暴瀉近16%

3月10日，美股收跌。俄烏談判未取得進展，俄外長稱在烏軍事行動正按計劃進行。美國2月CPI按年上漲7.9%，創40年來最大漲幅。歐央行加速退出超常規刺激措施。

截至收盤，道指下跌112.18點，跌幅為0.34%，報33174.07點；納指跌125.58點，跌幅為0.95%，報13129.96點；標普500指數跌18.36點，跌幅為0.43%，報4259.52點。

熱門中概股收盤普遍大跌，納斯達克金龍中國指數收跌10%，創2008年10月以來最大跌幅。新能源汽車股中，蔚來汽車跌近12%，小鵬汽車跌超9%，理想汽車跌近6%。

逸仙電商跌近40%，3月10日晚，逸仙電商發布2021年第四季度及全年未經審計業績報告。公告顯示，逸仙電商全年營收達58.4億元人民幣，按年增長11.6%。同時，受益於護膚品類快速成長、品牌力持續提升，公司全年毛利率按年增長2.5個百分點至66.8%，淨虧損按年收窄42.5%。

貝殼跌近24%，3月10日，貝殼找房發布其未經審計的2021年第四季度和全年財務業績。2021年，貝殼找房平台總GTV(交易額)約為3.85萬億元人民幣，按年增長10.1%。2021年貝殼找房總營收為808億元人民幣，按年增長14.6%，調整前淨虧損為5.25億元人民幣，調整後淨利潤為22.94億元人民幣。

其他中概股方面，愛奇藝跌近22%，世紀互聯跌超18%，拼多多跌超17%，好未來跌超16%，京東跌近16%，嗶哩嗶哩、瑞幸粉單跌超14%，高途、攜程、達達集團跌超12%，歡聚集團、叮咚買菜、九紫新能跌超11%，每日優鮮跌近11%，騰訊音樂、獵豹移動跌超10%，唯品會跌近10%，阿里巴巴跌近8%，網易、知乎跌超7%，虎牙、名創優品跌超4%。

此外，近日，美國證券交易委員會(SEC)官網公布了一份包含五家中概股公司的名單。SEC稱，基於《外國公司問責法案》(HFCAA)，如果外國上市公司連續三年未能提交美國上市公司會計監督委員會所要求的報告，SEC有權將其從交易所摘牌。SEC於3月8日敲定了這份臨時名單，包括百濟神州、百勝中國、再鼎醫藥、盛美半導體、和黃醫藥。這五家公司可於3月29日前向SEC提供證據，證明自己不具備被摘牌的條件。

中國證監會對此表態：這是美國監管部門執行《外國公司問責法》及相關實施細則的一個正常步驟。我們此前已經多次就《外國公司問責法》的實施表明過態度。我們尊重境外監管機構為提高上市公司財務訊息質量加強對相關會計師事務所的監管，但堅決反對一些勢力將證券監管政治化的錯誤做法。

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