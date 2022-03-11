港股午後V彈　恒指跌勢縮至1.5%　小米倒升｜持續更新

[14:14] 港股盤中V彈

港股盤中V彈，恒指現跌少於2%，報20589點，挫300點或1.4%，而科指跌勢也降至5%之內，現報4228點，跌209點或4.71%。

[13:43] 恒指挫近500點

港股從低位明顯反彈，恒指現挫467點或2.24%，報20422點；國指挫254點或3.51%，報7001點；科指挫246點或5.56%，報4189點。大市成交達1203億元。

ATMXJ中，小米倒升，現報13.68元，升0.73%。京東仍瀉14.49%。

[13:22] 恒指跌勢持續

港股午後維持跌勢，恒指現報20193點，挫696點或3.33%；國指報6908點，挫347點或4.78%；科指報4104點，挫332點或7.49%。大市成交額1,104億元。

京東再失200元關，現報198.6元，挫16.34%，仍為表現最差藍籌。

[12:00] 恒指半日挫667點

恒指半日挫667點或3.2%，報20222點；國指挫341點或4.71%，報6914點；科指挫335點或7.55%，報4101點。大市成交額達1,000億元。

京東半日大瀉15.67%，報200.2元，成表現最差藍籌股。其他大型科技股同樣當災，美團、阿里、騰訊及小米分別瀉10.74%、7.07%、5.4%、2.35%。

另外，因《外國公司問責法案》而列入臨時名單，存退市風險的4隻在港上市中概股，亦全線下挫，百濟神州 （6160） 、百勝中國 （9987） 、再鼎醫藥 （9688） 、和黃醫藥 （0013）分別挫8.27%、12.15%、13.23%及14.97%。

友邦﹙1299﹚宣布回購，逆市升2.06%，成表現最佳藍籌股。

[11:48] 港股跌勢略減

恒指盤中低見20079點的今年新低後，漸漸爬升，現報20215點，跌674點或3.23%。科指現報4089點，挫346點或7.82%。大市成交額967億元。

除科技股捱沽外，海底撈﹙6862﹚、舜宇光學﹙2382﹚及潤啤﹙0291﹚亦挫逾一成。

逆市下，7隻藍籌股有得升，其中友邦﹙1299﹚宣布回購，漲1.8%，為表現最佳成份股。同時，港鐵公司﹙0066﹚、恒生﹙0011﹚、中行﹙3988﹚、九置﹙1997﹚、新地﹙0016﹚及恒隆﹙0101﹚皆上揚。

[11:27] 港股失守20100點

港股盤中瀉近4%，失守20100點，再創今年新底，亦創逾5年半新低。恒指現報20097點，挫792點或3.79%。大市成交886億元。

京東現挫17.5%。

[10:26] 科指創新低

科指報4074點，挫361點或8.15%，再創面世以來新低。

京東現挫15.88%，報199.7元。阿里巴巴﹙9988﹚插水7.3%，報89.1元。

[09:53] 科指創新低

港股跌勢未止，恒指現報20277點，挫613點或2.93%；國指報6968點，挫287點或3.97%；科指報4126點，挫309點或6.98%，再創面世以來新低。大市成交額343點。

京東現瀉13.227%。阿里巴巴、騰訊、美團、小米﹙1810﹚則分別挫7.83%、5.41%、4%及2.5%。

李寧﹙2331﹚瀉5.75%，報57.3元。

藍籌股中，僅港鐵公司﹙0066﹚及信義玻璃﹙0868﹚逆市升0.12%及2.49%。

[09:20 ] 港股低開430點

俄烏局勢無進展，加上中概股「預定摘牌名單」消息衝擊，港股今日﹙11日﹚開市再度急挫。

恒指開報20460點，插水430點或2.06%，距離今年盤中低位20102點不遠：科指開報4229點，插206點或4.66%，失守今年盤中低位4233點，再創新低。至於國指，則開報7051點，插水204點或2.81%。

今日大市焦點非中概股莫屬，皆因美國證券交易委員會(SEC)官網公布了「預定摘牌名單」，涉及百濟神州 （6160） 、百勝中國 （9987） 、再鼎醫藥 （9688） 、盛美半導體、和黃醫藥 （0013）5家中概股，意味它們如果連續三年不遵守《外國公司問責法》的審計要求，就可能會被美國交易所摘牌。

受消息拖累，上述4家也有在香港上市的股票，今日隨隔晚美股急插已下瀉，百濟神州 （6160） 、百勝中國 （9987） 、再鼎醫藥 （9688） 、和黃醫藥 （0013）分別低開7.2%、9.1%、4.1%、7.1%。

與此同時，消息也衝擊中概股，本港上市的科技股今早亦「無運行」，ATMXJ全部下插，阿里巴巴﹙9988﹚、騰訊﹙0700﹚、美團﹙3690﹚、小米﹙1810﹚及京東﹙9618﹚分別低開5.77%、4.15%、6.38%、4.4%及12.4%。