美《外國公司問責法》打殘科技股　科指挫逾5%　再創面世新低

5隻中概股被美國列入「預定摘牌名單」，隔晚中概股急瀉，港股方面，今早科技股遭洗倉，拖累科指跌241點或5.44%，報4195點，再創面世以來新低。

阿里巴巴（9988）跌近6%，騰訊（0700）跌超4%，美團（3690）跌逾6%，快手（1024）跌超5%，而京東（9618）績後跌超13%。

美國證交會（SEC）官網公布一份包括5間中概股公司的名單，包括了百濟神州 （06160） 、百勝中國 （09987） 、再鼎醫藥 （09688） 、盛美半導體、和黃醫藥 （00013） 。SEC於3月8日確定這份臨時名單，這5間中概公司可於3月29日前，向SEC提交證據，證明自己不具備被摘牌的條件。

根據《外國公司問責法案》（HFCAA），如果外國上市公司連續三年未能提交美國上市公司會計監督委員會所要求的報告，SEC有權將其從交易所摘牌。

另外，京東公布截至去年底止第四季業績，非公認會計準則下歸屬普通股股東淨利潤為36億元（人民幣‧下同），按年增加50%，歸屬於普通股股東淨損失為52億元，2020年第4季卻錄得243億元淨利潤。公司又指出期內經營損失為3.92億元，2020年同期錄5.94億元經營利潤。