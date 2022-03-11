港去年毛保費總額按年微跌0.9%　內地客投保額大跌90%

保監局公布2021年香港保險業臨時統計數字，期內毛保費總額達到6,027億元，較去年同期輕微下跌0.9%。

有效長期業務的保費收入總額為5,408億元，按年跌1.3%，主要包括個人人壽及年金(非投資相連)業務，其保費收入為4466億元，按年跌3.7%；個人人壽及年金(投資相連)業務，其保費收入為446億元，按年升61%；以及退休計劃業務，其供款為439億元，按年跌13.4%。

另一方面，長期業務(不包括退休計劃業務)的新造保單保費為1,668億元，按年升25%，主要包括個人人壽及年金的非投資相連業務，其新造保單保費為1,356億元，按年升12.8%；以及投資相連業務，其新造保單保費為308億元，按年升1.41倍。保險公司共發出約4.7萬份合資格延期年金保單並帶來35億元保費，佔個人業務總額2.1%。

來自內地訪客的新造業務保費降至約6.88億元，按年下跌89.9%，佔個人業務總額0.4%。向這類型顧客發出的保單約96%是以非整付方式支付(即非一筆過支付)，危疾、終身壽險及醫療保險分別佔保單的份額為38%、33%和19%。

另外，一般保險業務的毛保費為618億元，按年升2.6%，淨保費為415億元，按年升1.4%，整體承保利潤則由22.32億元下調至19.58億元。