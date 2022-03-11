富途去年淨賺29億港元　美股盤前升近一成

富途控股（美：FUTU）公佈截至2021年12月31日止，第四季度及去年之未經審核營運數據。去年第四季收入約16.0億港元，按年增長35.1%；按美國非公認會計原則計量（Non-GAAP），淨利潤約5.3億港元，按年下降3.5%，按季下降18%。

去年第四季，交易佣金及手續費收入按年增長19.3%至8.6億港元，利息收入按年增長83.3%至6.2億港元，其他收入（包括財富管理、企業服務業務等）按年微跌2.2%至1.3億港元。

去年全年計，收入按年增長114.9%至約71.2億港元，按美國非公認會計原則計量（Non-GAAP）實現淨利潤約29.1億港元，按年增長113.3%。

富途美股盤前升9.71%，報30.95美元。

上季新增資產客戶9成來自香港及海外

截至2021年末，富途牛牛和moomoo App註冊用戶數達1,740萬，按年增長45.8%；富途開戶客戶數達275萬，按年增長93.8%；富途有資產客戶數達124.4萬，按年增長140.8%。

富途指出，去年第四季度新增有資產客戶數中，90%左右來自香港及海外客戶。全年淨增有資產客戶數72.8萬，完成全年70萬的獲客目標。客戶數快速增長的同時，富途第四季度客戶留存率仍保持97%的高水平。期末客戶資產達4,078億港元，按年增長43%。