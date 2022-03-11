金管局：2月份共收到192宗涉及銀行服務及操守問題投訴

撰文：許世豪
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金管局公布，今年2月共收到192宗個案及完成處理179宗個案。截至2月底，641宗個案的調查工作仍在進行中。

投訴包括涉及銀行服務及操守問題的個案。

金管局提供
金融管理局