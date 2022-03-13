滙豐銀行慈善基金推出「疫苗易」家居接種計劃

滙豐銀行慈善基金今（13日）宣布，推出名為「疫苗易」家居接種計劃，為居家長者和傷健人士提供外展接種疫苗服務，為首個與社福機構和醫護團體合作的同類項目。滙豐期望在未來數月，透過家訪，為超過一萬名合資格人士接種三劑疫苗，合計3萬針。

今年2月，滙豐銀行慈善基金宣布捐出一億港元抗疫，上述疫苗易計劃屬捐款的一部分。香港上海滙豐銀行有限公司兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝表示，疫情至今，眾多個案和研究已經證明，接種疫苗可以減低確診後患上重症的機會，故必須確保長者和傷健人士均受到疫苗的保護。

夥社福機構及醫護團體推接種計劃

「疫苗易」家居接種計劃由香港社會服務聯會（社聯）和香港醫學組織聯會負責營運，招募醫生、護士及關懷大使組成外展隊，上門探訪長者和傷健人士，免費為他們接種新冠疫苗。計劃將涵蓋本港超過三成居家而行動不便長者和傷健人士的疫苗接種需求。

此前，滙豐銀行慈善基金與香港紅十字會合作推出「抗疫同行熱線」。自2月21日推出以來，首兩個星期已為超過70人提供心理支援，並為約800人提供包括抗疫物資或食物的心意包。直至3月中，熱線的規模將擴大至100條線。

而上述的一億港元抗疫捐款尚包括其他項目，滙豐將於適時公布。自新型冠狀病毒爆發以來，滙豐銀行慈善基金已合共捐出超過1.7億港元，提供短、中、長期的支援。