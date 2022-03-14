恒指低開349點　京東再瀉近一成　阿里巴巴創新低｜持續更新

俄烏戰爭持續，加上美國中概股上周五﹙11 日﹚仍未止瀉，料港股今日﹙14日﹚開市勢低開，市場關注能否守住20000點大關。翻查資料，以收市計，港股對上一次見20000點樓下，已是2016年5月。

[09:22] 港股低開逾300點

恒指開報20203點，插水349點或1.7%，暫守20000點大關：科指開報4073點，插173點或4.09%。至於國指，則開報6888點，插水172點或2.44%。

ATMXJ全部下插，阿里巴巴﹙9988﹚、騰訊﹙0700﹚、美團﹙3690﹚、小米﹙1810﹚及京東﹙9618﹚分別低開5.1%、4%、5.4%、1.6%及9.6%。其中，阿里低見86.15元，再創來港上市新低。

美聯儲本周議息，勢加四分一厘，滙控﹙0005﹚平開，報48.85元。

[08:12] 港股黑期挫逾400點

俗稱「黑期」的新加坡港股期指一度失守20000點大關，低見19879點，現時則報20098點，挫461點或2.24%。

美股上周五氣氛一般，納指更挫逾2%，而中概股續受「預訂除牌名單」陰霾影響，納斯達克中國金龍指數繼續跌超10%。至於港股ADR指數，按比例計算，收報20057點，較香港上周五收市﹙20553點﹚跌496點，幅度約2.5%。