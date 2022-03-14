恒指挫近700點　科技股累大市　航空及內需股亦受挫｜持續更新

俄烏戰爭持續，加上美國中概股上周五﹙11 日﹚仍未止瀉，而最新內地疫情似有反彈跡象，料港股今日﹙14日﹚開市勢低開，市場關注能否守住20000點大關。翻查資料，以收市計，港股對上一次見20000點樓下，已是2016年5月。

[13:25] 港股挫近700點

港股午後開市，跌勢稍稍收窄。恒指現挫3.35%或688點，報19865點。大市成交暫為1179億元。

內地多地再爆疫情，航空股及內需股下挫。旅遊相關股份上，國航﹙0753﹚、南航﹙1055﹚及東航﹙0670﹚分別挫6.6%、6.1%及4.2%，而攜程﹙9961﹚挫14.4%。

消費股方面，海底撈瀉15.49%、農夫山泉瀉11.98%、潤啤瀉10.29%、李寧瀉9.26%。

[12:15] 港股挫近800點

港股半日收市失守20000點，再創逾68個新低。恒指挫782點或3.81%，報19771點；國指挫373點或5.3%，報6686點；科指挫322點或7.58%，報3924點，再見面世新低。大市成交額1,061億元。

碧桂園服務半日大瀉17.98%，低見30.45元，成表現最差藍籌股。母企碧桂園亦挫一成，報4.67元。

內地疫情反彈，海底撈瀉14.76%，報11.66元。農夫山泉﹙9633﹚瀉11.31%，報33.3元。潤啤﹙0291﹚瀉10.39%，報46.55元。李寧﹙2331﹚挫8.83%，報53.65元。

科技股續重創，京東瀉12.64%、美團瀉10.39%、阿里巴巴挫8.15%、騰訊挫4.62%。

逆市下，僅4隻藍籌股造好，恒安﹙1044﹚升2.04%，表現最佳。另外，美國本周料加息，恒生、中銀香港及滙控分別升1.63%、0.53%及0.21%。

[11:15] 港股挫815點

港股跌勢加劇，恒指現挫815點或3.97%，報19738點，見今年新低之餘，亦創逾68個月新低；國指挫386點或5.48％，報6673點；科指挫8.43％或358點，報3888點。大市成交額869億元。

海底撈及碧服齊瀉逾16％，成表現最差兩隻藍籌股。

[11:00] 雅士利爆升一倍停牌

雅士利(1230)一度爆升逾倍後突停牌。該股停牌前造0.91元，大升97.8%，成交額8,610萬元。市傳公司有意私有化。

[10:40] 恒指挫近650點

港股失守20000點後，跌幅擴大，現挫644點或3.14%，報19909點。科指報3950點，失守4000點，挫296點或6.97%。

海底撈跌幅擴大至15%。

[10:05] 恒指挫逾554點

恒指又守20000點大關，現報19998點，挫554點或2.7%。大市成交約510億元。

內地疫情反彈，海底撈﹙6862﹚瀉13.74%，取代京東成表現最差藍籌股，後者現瀉9.7%，報190.7元。

受謠言拖累，碧桂園服務及碧桂園分別挫8.7%及6.9%。

美國本周議息，銀行股支持大市，中銀香港﹙2388﹚及恒生﹙0011﹚逆市升逾1%，滙控亦升0.51%。

[09:50] 碧桂園挫7.9%

碧桂園﹙2007﹚出通告澄清不利傳聞，惟無助股價，該股暫瀉7.9%，報4.78元。

[09:40] 恒指2萬點失而復得

恒指現報20031點，挫521點或2.54%；科指報4008點，挫238點或5.62%；國指報6812點，挫248點或3.52%。

科技股全面下挫，京東暫瀉9.65%、美團瀉5.46%、騰訊瀉5.12%、阿里瀉5.12%。

傳統經濟股支持大市，內地疫情反覆，中生製藥﹙1177﹚升1.82%，報4.47元，而有出售資產行動的長實﹙1113﹚則升1.06%。美國本周議息，滙控逆市企穩，無升跌。

[09:35] 港股瀉逾500點

港股低開後續腳軟，恒指終失守20000點大關，創逾68個月新低！恒指現報19987點，插水560點或2.73%。

京東暫瀉10%。

【09:30】中概股捱沽 跌幅普遍逾一成

受累於美國退市風波，中概股慘遭「血洗」。百勝中國（9987）及萬國數據（9698）低開15%；理想汽車（2015）及小鵬汽車（9868）則跌14%；中通快遞（2057）插12%；新東方（9901）跌逾一成；百度（9888）、京東（9618）亦挫約一成。

[09:40] 港股收回20000點大關

恒指現報200031點，挫521點或2.54%；科指報4008點，挫238點或5.62%；國指報6812點，挫248點或3.52%。

科技股全面下挫，京東暫瀉9.65%、美團瀉5.46%、騰訊瀉5.12%、阿里瀉5.12%。

傳統經濟股支持大市，內地疫反覆，中生製藥﹙1177﹚升1.82%，報4.47元，而有出售資產行動的長實﹙1113﹚則升1.06%。

[09:22] 港股低開逾300點

恒指開報20203點，插水349點或1.7%，暫守20000點大關：科指開報4073點，插173點或4.09%。至於國指，則開報6888點，插水172點或2.44%。

ATMXJ全部下插，阿里巴巴﹙9988﹚、騰訊﹙0700﹚、美團﹙3690﹚、小米﹙1810﹚及京東﹙9618﹚分別低開5.1%、4%、5.4%、1.6%及9.6%。其中，阿里低見86.15元，再創來港上市新低。

美聯儲本周議息，勢加四分一厘，滙控﹙0005﹚平開，報48.85元。

[08:12] 港股黑期挫逾400點

俗稱「黑期」的新加坡港股期指一度失守20000點大關，低見19879點，現時則報20098點，挫461點或2.24%。

美股上周五氣氛一般，納指更挫逾2%，而中概股續受「預訂除牌名單」陰霾影響，納斯達克中國金龍指數繼續跌超10%。至於港股ADR指數，按比例計算，收報20057點，較香港上周五收市﹙20553點﹚跌496點，幅度約2.5%。