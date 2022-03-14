港股之後反攻借口？　官媒稱人行進一步降準降息或已提上日程

美聯儲3月議息會議即將召開，市場認為美聯儲加息已是板上釘釘。而中國官方多次強調貨幣政策「以我為主」，料會堅持較寬鬆的貨幣環境。

3月14日，中國官方媒體《中國證券報》援引專家的話指出，當下穩增長的要求十分確定，寬信用尚處於推進階段，仍需貨幣政策護航，人民銀行進一步降準降息或已提上日程。

中國社會科學院學部委員余永定在接受該報採訪時表示，中國的降息和美聯儲的升息必然會導致中美利差縮小，但利差縮小不足以改變中國貨幣政策的方向。

余永定稱，中國已明確穩增長為宏觀政策大方向，未來貨幣政策的走向自然趨於進一步寬鬆。他說：「人民銀行目前已經沿這一方向採取了一些措施，相信今後還會出台更多舉措。未來人民銀行政策利率、市場基準利率和市場利率都會進一步下降。」

報道指出，中國2月金融數據近日公布，當月社會融資規模和新增人民幣貸款均低於市場預期，凸顯了擴大信貸投放、提振融資需求對穩定宏觀經濟大盤的重要性。

工銀國際首席經濟學家程實稱，後續降息或達2至3次，1年期貸款市場報價利率（LPR）有望下降20個基點。

此外，在降準方面，中信證券聯席首席經濟學家明明表示，後續季度稅期高峰的到來，以及政府債券發行消耗流動性，都可能成為降準的觸發因素。從擴大新增貸款規模和降低融資成本的角度看，進一步降準也有必要。