俄股暴跌令貝萊德損失170億美元

據《財聯社》報道，全球資管巨頭貝萊德上月（11日）提供的數據顯示，隨着俄羅斯股價暴跌，該公司旗下基金所持有的俄羅斯證券敞口已經從一個月前的180億美元降至不足10億美元。

貝萊德是許多在俄羅斯有投資的大型美國資產管理公司之一。此前截至1月底的數據顯示，貝萊德當時持有超過182億美元的俄羅斯資產。而據投研機構晨星截至2月25日的數據顯示，貝萊德在俄羅斯的敞口約為50億美元。

貝萊德上周透露，該公司2月28日已暫停購買所有俄羅斯證券，並且當時俄羅斯證券在其10萬億美元管理資產中所佔比例已經下降至不到0.01%，即10億美元。貝萊德發言人稱，這一下降主要是由於股票價格下跌而非因為他們拋售了股票。貝萊德剩下的大部分俄羅斯敞口都是通過指數策略進行的。

貝萊德發言人在電子郵件中表示，這對客户的影響將「取決於他們的初始資產配置，以及他們在此期間對這個市場進行配置或離開的時機」。

貝萊德首席執行官拉里·芬克（Larry Fink）3月9日表示，西方公司切斷與俄羅斯商業和金融聯繫的舉措，意味着「俄羅斯基本上被切斷了與全球資本市場的聯繫」。

"貝萊德將繼續與監管機構、指數提供商和其他市場參與者積極磋商，以幫助確保我們的客户能夠在監管和市場條件允許的任何時間和任何地點退出俄羅斯證券頭寸，"該發言人周五在電子郵件中表示。

貝萊德拒絕透露其具體損失。但貝萊德旗下最大的俄羅斯ETF「ERUS」的價值已經從去年年底的6億美元降至不到100萬美元。

該公司暫停了旗下所有俄羅斯ETF交易，並免除了其旗下一隻在俄羅斯有大量敞口的歐洲新興基金的管理費——截至去年1月底，該基金的資產淨值為6.22億歐元，但目前已降至2.69億歐元。

除貝萊德外，其他大型資產管理公司也正在減記其數十億美元的俄羅斯相關風險敞口。例如，在俄烏戰爭爆發前，太平洋投資管理公司通過信用違約掉期市場持有至少15億美元的俄羅斯主權債務和約11億美元的俄羅斯證券。

據晨星公司稱，英國安石集團（Ashmore）和資管銀行Western Assets基金也有俄羅斯債務敞口。

高盛和摩根大通上周四宣佈了將其業務撤出俄羅斯的計劃，稱他們正在按照政府的指示行事。