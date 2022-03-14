阿里美股未止跌　曾失80美元　紐約期油瀉逾7%｜持續更新

今日（14日）起，美國便會踏入夏令時間。當地股市的開市時間，將會改為本港時間晚上9時30分，美股市場參與者敬請留意最新的交易時間。



【22:42】美股升勢擴大

美匯指數下跌，最新報98.86，跌0.27%。

油價下挫，紐約期油每桶最新報101.39美元，挫7.3%，布蘭特期油最新報104.98美元，跌6.8%。

金價亦回軟，現貨金每盎司最新報1,958.8美元，跌1.5%，紐約期金最新報1,959美元，跌1.3%。

美國10年期債息率最新報2.103厘。

美股升幅進一步擴大，道指升339點，報33283點，標普指數最新報4233點，升29點，納指最新報12858點，升14點。

不過恒指夜期卻下跌，報19541點，跌44點。

【22:26】美股三大指數上揚

美股升勢擴大，道指最新報33230點，升286點，標普指數最新報4231點，升26點，納指升51點，報12895點。

中概股續下跌，阿里美股曾低見77.7美元，最新報82.09美元，跌5.1%，拼多多最新報30.37美元，跌5.5%，百度美股跌5.1%，報112.73美元。

【21:32】道指早揚逾百點

美國三大指數，道指最新報33109點，升165點，標準普爾指數最新報4218點，升14點，納指最新報12807點，跌36點。

【19:59】多隻中概股股價盤前下挫

多隻科技股今日股價下挫，跌勢蔓延至美國盤前交易時段，其中阿里美股盤前報82.3美元，瀉5.1%，拼多多美股瀉9.3%，滴滴美股跌3.2%，理想美股瀉8.4%，百度美股挫7.5%，愛奇藝跌5.6%，騰訊音樂跌5.2%。

騰訊在德國預託證券挫7.9%。

【18:56】美匯指數回落至99以下

俄烏兩國舉行新一輪會談。美三大指數期貨升幅擴大，道指期貨升317點，報33261點，標普指數期貨最新報4238點，升33點，納指期貨最新報13377點，升75點。

歐洲三大指數升幅擴大，德國股市升343點，報13971點，法國CAC指數最新報6355點，升95點，英國富時指數收市報7174點，升18點。

美匯指數回落，跌穿99水平，最新報98.9，跌0.23%。

商品價格方面，紐約期油每桶最新報104.01美元，跌4.9%，布蘭特期油最新報108.31美元，跌3.9%。金價亦回落，現貨金每盎司最新報1,961.02美元，跌1.4%，紐約期金最新報1,966.6美元，跌0.93%。

債市方面，美國10年期債息最新報2.08厘，升7.4點子。

【16:22】歐洲三大指數早段皆上揚

美股三大期貨均上揚，道指期貨報33205點，升261點，標普指數期貨最新報4234點，升29點，納指期貨最新報13363點，升61點。

歐洲股市早段上揚，其中德國股市最新報13901點，升275點，英國富時指數報7161點，升5點，法國CAC指數最新報6306點，升41點。意大利陳西班牙股市，均錄得逾1%升幅。