華置盈警　料去年虧損最多38億元

華人置業（0127）盈警，預料截至去年底收入按年減少52%至62%，以及錄得介乎32至38億元虧損。公司又指出去年度於其他全面支出中，可能錄得關於恒大（3333）的公平值變動的已變現，及未變現虧損約109.2億元。

公司指出，2020年全年收入30.4億元，應佔綜合溢利為6.2億元。

公司指出， 收入及溢利之減少來自於上市及非上市股本投資之股息收入。去年華置來自從持有的恒大之股息收入約1.6億元（2020年：19.7億元）並計入收入內。於2021年之股息收入乃指來自恒大股份之2020年末期股息（2020年：2019年及2018年末期股息），該減少主要由於恒大股東應佔之溢利及其派息率（2020年對比相關2019年及2018年）均減少所致。

公司指出，通過損益以反映公平值之投資及財資產品之分類業績轉盈為虧。該虧損主要包括計入通過損益以反映公平值計量之證券投資及財資產品之已變現及未變現虧損。去年公司出售若干證券投資及財資產品，當中主要包含股本證券、債券及結構性產品。預計該出售帶來已變現虧損淨額約15億元（2020年：4.1億元）將於2021年於損益中確認。此外，於2021年餘下之證券投資及財資產品之公平值變動之未變現虧損淨額預計約 9.5億元（2020年：屬數目較少之未變現收益）將於2022年於損益中確認。

公司指出，其他收入減少。去年來自就英國投資物業向租戶收取之拆卸費用屬較少數目（2020年：退租補償及拆卸費用合共 2.5億元，主要乃指來自英國投資物業之一位主要租戶於2020年退回其租賃而收取之金額並為一次性項目）。