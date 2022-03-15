恒指連續兩日瀉逾千點　科技股成重災區　騰訊失300元阿里再破底

港股昨日「大地震」，恒指瀉逾逾千點或4.97%，收報19531點，科指更插逾11%，創下面世以來最大跌幅。投資者關注，今日市況能否回穩，抑或一舉插穿19000點，續創6年z低！

【16:27】港股又再次瀉逾千點

港股連續兩日錄得逾千點跌幅，為去年7月下旬以來首次，今日大市曾低見18235點，再創下6年低位，全日成交額逾2,800億元，反映出投資者沽貨意欲相當強烈。

恒指收市報18415點，瀉1,116點，國指收市報6123點，跌431點，科指跌306點，報3472點，成交額達到2,851.7億元。

一眾科技股為投資者掟貨對象，其中股王騰訊（0700）全日大瀉逾1成，失守300元關，收市報298元。阿里（9988）再創上市新低，跌11.9%，收市報71.25元，美團（3690）跌5.9%，報106元，小米（1810）跌7.9%，報11.5元，京東（9618）同樣瀉1成，收市報161.9元，再創上市新低。

金融股亦下挫，友邦（1299）挫6.4%，報72.55元，滙豐（0005）跌0.8%，報49.2元，港交所（0388）跌3.3%，報322.4元。

濠賭股方面，銀娛（0027）跌11.4%，34.55元，金沙（1928）瀉12.3%，報13.64元，永利（1128）瀉15.6%，報4.32元。

油價急瀉，拖累油股表現，中海油（0883）挫5.8%，報8.92元。

【15:04】港股跌幅擴大至近1300點

港股跌勢加劇至近1,300點，最新報18239點，跌1,292點，國指最新報6054點，跌500點，科指報3469點，跌308點。

【14:50】騰訊曾失300元

騰訊（0700）跌勢續擴大，曾失300元，最新報300元，瀉9.6%。

【14:40】油價未止跌

至於反映港股投資者恐慌情緒的VHSI，最新報47.6，飆25.2%。

油價未止跌，紐約期油最新報97.78美元，瀉5.1%；布蘭特期油瀉5.1%，報101.46美元。

【14:36】港股跌勢擴至逾千點

港股跌勢進一步擴大，跌幅達千點，最新報18528點，跌1,002點，國指報6168點，跌386點，科指報3558點，跌220點。

【14:06】港股跌幅擴至逾900點

港股仍在尋底，恒拍曾失守18600點，最新報18624點，跌907點，國指最新報6208點，跌346點，科指跌182點，報3595點。

龍湖（0960）跌幅擴大至逾1成，最新報29.55元，瀉11.7%。

濠賭股銀娛（0027）挫一成，同業金沙（1928）跌8%。

阿里（9988）及騰訊（0700）分別挫7.8%及7%。

【13:15】港股午後跌逾700點 騰訊瀉半成

港股跌幅在午後擴大至逾700點，恒指最新報18813點，跌717點，國指最新報6301點，跌253點，科指跌3644點，跌133點。

農夫山泉（9633）逆市揚4.6%，為表現最佳藍籌，吉利（0175）及李寧（2331）分別升3%及2.8%。

重磅股騰訊（0700）瀉逾半成，最新報313.8元。

[12:12] 平安差絕藍籌

港股半日挫近600點。恒指收報18947點，挫584點或2.99%；國指報6359點，挫195或2.98%；科指報3689點，挫89點或2.36%。大市成交額1,451億元。

中國平安半日挫9.1%，低見48.2元，成表現最差藍籌。另外，龍湖﹙0960﹚、銀娛﹙0027﹚亦瀉逾7.77%、7.56%。

科技股方面，阿里、京東、騰訊分別瀉6.36%、5.24%、5.11%。

另一邊廂，農夫山泉﹙9633﹚升5.17%，成表現最佳藍籌，而吉利﹙0175﹚亦升3.22%。

震雄創辦人蔣雄離世，該股收升11.5%，報2.33元。

[11:45] 科技股跌勢收窄

恒指現跌571點或2.93%，報18960點；國企現跌195點或2.98%，報6360點；科指現跌86點或2.29%，報3692點。大市成交1,406億元。

中國平安﹙2318﹚瀉7.1%，報49.3元，表現最差。

科技股跌勢收窄，阿里巴巴跌5.99%、騰訊挫4.4%、京東挫4%。

另一邊廂，吉利﹙0175﹚升5.3%、農夫山泉﹙9633﹚升3.8%、李寧﹙2331﹚升3.34%。

[10:44] 科指倒升

港股盤中V彈，科指更倒升。恒指現挫322點或1.65%，報19209點；國指挫79點或1.22%，報6475點；科指升2點或0.06%，報3780點。大市成交額1,032億元。

阿里由跌近9%，現收窄至跌4.14%，報77.55元，而騰訊跌勢也降至1.44%。

[10:15] 恒指重回19000點

港股收回19000點大關，恒指現報19088點，挫2.27%或442點；國指挫154點或2.36%，報6400點；科指挫88點或2.34%，報3690點。大市成交額740億元。

京東及阿里現挫8.7%。

[09:46] 恒指插水逾600點

港股跌勢未止，恒指現挫3.34%或652點，報18879點；科指挫187點或4.96%，報3591點；國指挫264點或4.03%，報6291點。大市成交額312億元。

科技股再捱沽，阿里、騰訊及美團分別瀉8.7%、8%及7.54%，為表現最差三隻藍籌股。

油價回落，三桶油偏軟，中石油﹙0857﹚、中海油﹙0883﹚、中石化﹙0386﹚分別挫4.1%、3.3%、2.6%。

另一邊廂，3隻藍籌逆市上升，中信﹙0267﹚、長和﹙0001﹚及滙控﹙0005﹚分別升1.14%、0.73%及0.4%。

[09:20] 恒指插水600點

恒指開報18931點，插水600點或3.07%，失守19000點大關：科指開報3569點，插209點或5.54%，再創面世新低。至於國指，則開報6297點，插水258點或3.94%。

ATMXJ全部下插，阿里巴巴﹙9988﹚、騰訊﹙0700﹚、美團﹙3690﹚、小米﹙1810﹚及京東﹙9618﹚分別低開8.7%、8%、7.54%、4.96%、5.56%。其中，阿里低見73.8元，再創來港上市新低。

美債息升至2厘樓上，滙控﹙0005﹚造好，逆市高開0.4%。