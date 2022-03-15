港股重上19000點　科指由跌轉升　阿里跌勢縮至4%｜持續更新

港股昨日「大地震」，恒指瀉逾逾千點或4.97%，收報19531點，科指更插逾11%，創下面世以來最大跌幅。投資者關注，今日市況能否回穩，抑或一舉插穿19000點，續創6年低！

[10:44] 科指倒升

港股盤中V彈，科指更倒升。恒指現挫322點或1.65%，報19209點；國指挫79點或1.22%，報6475點；科指升2點或0.06%，報3780點。大市成交額1,032億元。

阿里由跌近9%，現收窄至跌4.14%，報77.55元，而騰訊跌勢也降至1.44%。

[10:15] 恒指重回19000點

港股收回19000點大關，恒指現報19088點，挫2.27%或442點；國指挫154點或2.36%，報6400點；科指挫88點或2.34%，報3690點。大市成交額740億元。

京東及阿里現挫8.7%。

[09:46] 恒指插水逾600點

港股跌勢未止，恒指現挫3.34%或652點，報18879點；科指挫187點或4.96%，報3591點；國指挫264點或4.03%，報6291點。大市成交額312億元。

科技股再捱沽，阿里、騰訊及美團分別瀉8.7%、8%及7.54%，為表現最差三隻藍籌股。

油價回落，三桶油偏軟，中石油﹙0857﹚、中海油﹙0883﹚、中石化﹙0386﹚分別挫4.1%、3.3%、2.6%。

另一邊廂，3隻藍籌逆市上升，中信﹙0267﹚、長和﹙0001﹚及滙控﹙0005﹚分別升1.14%、0.73%及0.4%。

[09:20] 恒指插水600點

恒指開報18931點，插水600點或3.07%，失守19000點大關：科指開報3569點，插209點或5.54%，再創面世新低。至於國指，則開報6297點，插水258點或3.94%。

ATMXJ全部下插，阿里巴巴﹙9988﹚、騰訊﹙0700﹚、美團﹙3690﹚、小米﹙1810﹚及京東﹙9618﹚分別低開8.7%、8%、7.54%、4.96%、5.56%。其中，阿里低見73.8元，再創來港上市新低。

美債息升至2厘樓上，滙控﹙0005﹚造好，逆市高開0.4%。