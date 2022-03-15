美股三大指數期貨上揚 　道指期貨於33000點附近上落｜持續更新

亞太區股市今日再次爆發小型股災，其中港股連續兩日瀉逾千點，再創6年新低。亞太區股市跌勢亦蔓延至歐美股市，同時商品市場下挫，油價紐約期油已失守100美元關口。



【20:28】美股三大指數期貨上升

美股期貨上揚，道指期貨最新報32996點，升51點，標普指數期貨最新報4182點，升9點，納指期貨最新報13106點，升60點。

【19:24】道指期貨轉升

美股期貨指數轉升，道指期貨最新報33015點，升70點，標準普爾指數期貨最新報4183點，升10點，納指期貨升65點，報13111點。

至於騰訊（0700）母公司Prosus瀉9%。

中概股方面， 阿里美股盤前挫4.7%，拼多多盤前跌4%，滴滴盤前跌1.7%，百度美股盤前5.1%，京東美股跌3.6%。

歐洲主要股市跌幅收窄，德國DAX指數報13783點，跌145點，英國富時指數最新報7123點，跌69點，法國CAC指數報6299點，跌70點。

【17:44】歐洲股市跌幅略擴大

歐洲股市跌勢略加劇，德國DAX指數最新報13615點，跌315點，法國CAC指數最新報6230點，跌139點，英國富時指數最新報7083點，跌110點。

美國10年期債息則回落3.4個基點，報2.106厘。

商品市場方面，紐約期油最新報97.42美元，跌5.4%，布蘭特期油最新報100.95美元，跌5.6%。金價同樣回落，紐約期金最新報1,932.2美元，跌1.5%，現貨金最新報1,931.33美元，跌1%。

【16:41】美三大指數期貨向下

歐洲主要市場早段皆下跌，德國DAX指數最新報1368點，跌248點，法國CAC指數最新報6256點，跌113點，英國富時指數收市報7097點，跌95點。至於意大利及西班牙股市均跌逾1%。

美國三大指數期貨亦向下，道指期貨跌167點，報32777點，標普期貨最新報4152點，跌20點，納指期貨最新報12999點，跌47點。