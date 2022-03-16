恒指連日急挫後望隨外圍技術反彈　聚焦美聯儲啟動加息｜巨子早評

恒指連日急插接連失守二萬及一萬九大關後，今日料可隨外圍技術反彈。隔晚中概股經過兩日急挫後終回穩，騰訊音樂反彈14%，京東、電動車新勢力股理想及小鵬汽車升7%-12%。

美國聯儲局開始召開一連兩日FOMC會議，雖然市場認定今次會啟動三年來首次加息，美債市亦提早反映，不過美股急挫後隔晚終見反彈，特別是科技龍頭股強勢，支持納指結束三連跌，暫時擺脱週一所創的技術性熊市，即較去年低高位回調幅度收窄至不足20%。



俄烏局勢仍是困擾市場的一大難題，暫時新一輪兩國談判方面未有進展，俄羅斯總統普京對歐洲理事會主席米歇爾指，烏克蘭在與莫斯科舉行的休戰談判中「沒有對尋求雙方都能接受的解決方案展現出認真的態度」。至於烏克蘭總統幕僚長的顧問Mykhailo Podolyak在Twitter表示，和俄羅斯代表團的談判存在「根本矛盾」，不過在會談後提到仍有妥協餘地。

俄羅斯總統普京對歐洲理事會主席米歇爾指，烏克蘭在談判中「沒有對尋求雙方都能接受的解決方案展現出認真的態度」。（AP）

美聯儲加息在即 美股反彈

鑑於戰局難在一時三刻出現好轉，投資市場料傾向將「無消息視為好消息。」同時，亦將焦點放在本周美聯儲的議息會議之上。由於聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）早前已經提早宣告，支持加息25點子，即四分之一厘，美債市表現亦提早反映加息預期，美債息抽高至2019年高位。

不過美股急挫後隔晚終見反彈，特別是科技龍頭股強勢，支持納指結束三連跌，收市急升367點，升幅達2.9%，暫時擺脱週一所創的技術性熊市，即較去年低高位回調幅度收窄至不足20%。標普500指數及道指亦升2.1%及1.8%。

高盛指互聯網股估值已反映潛在中美脫勾憂慮

特別是中概股市場經歷洗倉式沽壓後，昨初見回穩。投行高盛指出，截至上周，中國互聯網股現值相當於預測市盈率17.2倍，動態市盈率約0.6倍及隱含風險溢價約9.6%，估計較美國同業有明顯折讓，反映內地監管的不明朗因素及中美脫勾的憂慮，已反映在股價上。該行並估計美國機構投資者現時持有約7500億美元（約5.8萬億港元）的中資股，涵蓋A股、H股及ADR中概股，若包括香港本地股，總值約8000億元，假設美國投資者需要沽出所有中資股，並估計沽盤佔股份日均成交約三分一，預期需要2日（A股）、143日（H股）及61日（中概股）才能沽清。