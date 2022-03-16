恒生指數升幅進一步擴大至逾1500點　曾收復2萬關｜持續更新

【13:52】港股曾收復2萬點

港股升幅曾進一步擴大至逾1,600點，一度收復2萬點大關，最新報19946點，升1,531點，國指升705點，報6829點，科指升4142點，升669點。

【13:35】港股升幅午後突擴大

港股升幅在午後突然擴大至逾千點，接近收復昨日跌市所有失地。恒指最新報19472點，升1,057點，國指升474點，報6598點，科指升446點，報3918點。

騰訊（0700）彈升16.6%，最新報347.6元。

【12:00】中午收報18875點

港股早上升幅一度收窄至不足200點，及後突重拾升勢，中午收市前漲460點，報18875點，成交額1,115億元。

ATMXJ悉數反彈，京東半日升13%；美團、騰訊升7%；阿里巴巴升近6%；小米（1810）升逾4%。

恒生科技指數中午收報3683點，升210點或6%。一眾第二上市中概股炒上，萬國數據（9698）升兩成；嗶哩嗶哩（9626）升13%；攜程（9961）亦漲約13%。

【11:15】升幅不足200點

恒生指數升幅持續收窄，最新升172點，報18587點，成交額970億元。

碧桂園跌幅擴大，最新跌逾一成，報3.37元；子公司碧服（6098）亦跌近6%，暫包辦表現最差藍籌。

銀行股受壓，內銀「中工交建」跌1.4%至1.8%；滙控（0005 ）跌1.6%；恒生（0011）則跌0.3%。

【10:35】升幅短暫收窄

恒生指數最新升約480點，報18895點，成交額758億元。

京東持續走高，升幅擴至14%。

濠賭股有炒作，金沙（1928）升一成；銀娛（0027 ）漲8%。

碧桂園（2007）未止瀉，最新跌超6%，成表現最差藍籌。

【09:30】恒指高開540點

港股周二大瀉1116點後，今早承美股升勢，高開540點，開報18956點，成交額50億元。

成份股方面，京東集團（9618）升逾12%，報181.8元，為表現最佳藍籌。美團（3690）亦升近8%，報114.3元。騰訊重返300元以上，高開5.7%，報315.2元。阿里巴巴（9988）則升4.5%，報74.5元。

李寧（2331）逆市續瀉，低開3.2%，報49.3元，為表現最差藍籌。