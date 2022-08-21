陳茂波：赤字或較估算更多　再派消費券屬言之尚早

政府本月發放新一輪消費券，財政司司長陳茂波今日（21日）在電台節目表示，疫情之下，本港對外往來未完全恢復，故穩住經濟需要靠自身努力。他預計，消費券對經濟的提振至少有1.2%，如非有消費券計劃，今年經濟或錄得負增長。

消費券分期發放發揮更大乘數效應

陳茂波又引述中大研究指，若然分期發放消費券，市民平均會花多4,000元至8,000元，對經濟會有較大支持，發揮更大乘數效應。而消費券同時又推動電子支付，自去年消費券計劃推出至今，個人電子支付賬戶新增超過700萬個，商戶亦新增超過13萬個。

至於未來會否再派消費券，陳茂波稱現時言之尚早。他解釋，今年派發的消費券已令庫房負擔超過600億元，加上經濟和金融市場情況「麻麻哋」，包括印花稅和賣地收入減少。他提到，年初預期全年赤字達500多億元，若收入減少，赤字有可能會增加，故要審慎理財。

就地緣政府局勢方面，他指，面對中美角力、俄烏衝突、美國通脹較預期嚴重，及至疫情打擊供應鏈，各因累叠加起來，對經濟影響較大，但亞洲和內地增長仍較好，港財政儲備「有番咁上下」，他預期下半年經濟會比上半年好，如果疫情大致受控，對經濟審慎樂觀。

陳茂波與多名司局長，昨日參加了施政報告地區諮詢會。

陳茂波：本港經濟在承壓中前行

此外，陳茂波今日發表的網誌又提到加息。他指，環球經濟前景正在轉差。英國7月份通脹率高達10.1%，是四十年來高位；美國及歐元區的通脹率亦高企在8%以上的水平。因此，許多先進經濟體都有龐大加息壓力，以壓制通脹，例如美國聯儲局今年來已經四度加息、合共加幅2.25厘，市場更預期聯儲局在下月的議息會議將進一步大幅加息。

他又指，美國連番加息，本港的銀行同業拆息亦跟隨向上，隔夜息由3月中的0.06厘升至最新超過1厘水平，普遍被用作按揭貸款參考基準的一個月期拆息，亦由0.28厘升到1.85厘。然而，本地市場資金充裕，港息升幅比美息少，令港元的隔夜息及一個月拆息比美息分別低了約0.5厘和1.2厘。如果下月美國再加息，本港拆息再向上的話，相信包括最優惠貸款利率在內的存貸利率亦可能跟隨上調。

陳茂波指，如本港拆息再向上，相信包括最優惠貸款利率在內的存貸利率亦可能跟隨上調。

預計商品出口數字連續三個月現負增長

陳茂波認為，加息陰霾和地緣局勢緊張，除令金融市場受壓外，也削弱環球經濟增長動力和需求，加上本港跟內地的跨境運輸受到疫情干擾，預計即將發表的本港7月份商品出口數字會繼續錄得按年跌幅，將會是連續第三個月出現負增長。

面對外圍壓力和疫情持續，本港經濟在承壓中前行，陳茂波認為，政府要全方位抵禦外圍環境帶來的潛在風險，同時亦須全力穩住內部經濟，並力求向前邁進。近月本港的就業情況略有改善，5至7月份失業率為4.3%，較三個月前（即2至4月）時回落1.1個百分點；同期就業不足率回落1.6個百分點至2.2%，是半年來低位。

整體經濟方面，雖然早前局方將對今年全年經濟增長預測下調到負0.5%至0.5%，但考慮到上半年經濟已收縮2.6%，意味在疫情大致受控下，下半年的經濟活動可望有所恢復，本港經濟仍有相當韌力。

預測全年通脹率維持2.1%溫和水平

通脹方面，即使外圍主要市場受通脹高企的威脅，但本港情況仍大致穩定，上半年綜合消費物價指數升1.5%。即使指數在5月及6月份的升幅稍為擴大，而預計7月份升勢持續，但全年的通脹率預測仍維持在2.1%的大致溫和水平。

他解釋，歐美通脹高企在8至10%之際，本港通脹率仍能保持相對偏低水平，是由於國際能源價格高企令歐美通脹加劇，但能源及交通等項目在本港的消費物價指數中佔比只有約3%，加上，在本港的消費物價指數中，佔比40%的住屋開支部份近期持續錄得跌幅；佔比27%的食品價格方面，來自內地的鮮活食品及菜蔬供應和物流配送保持穩定，相關物價的升幅亦已從3月時的高峰稍為緩和。