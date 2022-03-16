大酒店虧損收窄至1.2億不派息　上季香港半島酒店出租率僅35%

大酒店（0045）公布，截至去年底，集團虧損收窄至1.2億元，2020財年虧損達19.4億元，每股虧損0.07元，不派息。

期內，收入按年增加28％至34.6億元，其中香港港半島酒店收入按年增21％至7.28億元；平均房租增2％；平均可出租客房收入增長52％。

單計去年第四季，香港半島酒店平均可出租客房收入為1,308元，按年增長11.5％；其他亞洲地區則下跌15％；美國及歐洲則大幅增長3.6倍至4,396。平均房租方面，去年第四季香港半島酒店為3,719元，按季上升19％，按年則增加25％。出租率方面，去年第四季香港半島酒店出租率僅35％；其他亞洲地區為34％；美國及歐洲則是62％。

去年美國及中國酒店業務呈復甦之勢

集團指出，本年度股東應佔虧損包括仰光半島酒店的減值撥備6.79億元，該項自2021年2月1日起因當地經濟及營商環境不穩而被逼暫停；集團指，市況依然非常不穩定，而Omicron變種病毒的影響亦令人憂慮，香港及中國內地的社交距離措施及全冗長的隔離檢視疫政策，仍屬最嚴格的球措施，並嚴格重影響了過去兩年的訪港客人數，也累及香港半島酒店和山頂業務。

年內，集團暫時關閉主市場的數個物業，包括括紐約半島酒店、曼谷半島酒店和馬尼拉半島酒店。不過去年位於美國及中國內地的酒店業務均呈現復甦之勢，而隨著旅客人數逐漸回升，巴黎半島酒店亦開在東京的業務仍然疲弱，而位於曼谷的酒店須長時間關閉。

集團指，香港正值最嚴峻的第五波Omicron新冠病毒疫情， 社交距離措施何時得以放寬仍 是未知之數，各種地緣政治不穩定也可能繼續影響業務；另外，儘管租務方面輕微受壓，但續租情況令人滿意，對購物商場業務感到樂觀。