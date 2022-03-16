內房｜龍光稱保障經營為核心任務　堅決不逃廢債務

龍光集團（3380）表示，受行業大環境和疫情等因素影響，房地產企業自去年下半年以來整體面臨階段性流動困難。針對近期出現的短期流動性壓力，近日召開高層管理人員經營會議，全面部署應對舉措。
龍光集團董事局主席紀海鵬表示，龍光已經成立專項小組，他本人全力以赴帶領好公司，以最大的努力來化解債務問題，帶領企業回到良性經營發展軌道。
龍光各項應對舉措有條不紊，展現出對風險化解的信心。企業基本面沒有變，資產儲備良好，必須要加快推動各項措施解決好當前流動性困難，當前核心任務是保障經營，加快銷售、促進回籠、保證生產，正在多措並舉化解階段性壓力，確保交樓交付按期按質量完成。2021年，龍光全年累計完成交付超過6.4萬套，數十個項目到訪交付率近100%，客戶滿意度持續提升。
紀海鵬在會上強調，絕對不可以「躺平」，針對目前的困難要有堅定的決心和信心。公司積極應對當前困難，認真履行化解風險的主體責任。堅決不逃廢債務，要全力盤活處置資產、解決當前流動性困難，企業有決心、有信心化解接下來的債務風險問題。
針對資本市場關注的相關債券問題，要重視境內外金融合作機構及投資人的利益，積極跟境內外金融合作機構及投資者溝通交流，公平對待。
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