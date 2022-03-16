科指創單日最大漲幅　南方東英3033單日資金流入　僅次上市日

南方東英表示，恒生科技指數在前天經歷單日最大跌幅之後，今天創下了單日最大漲幅，指數暴漲超過22%！

該行指出，資金流方面，恒生指數、恒生科技指數做多流入超21億元，流出反向產品約3億元。二級市場交易量也創下新高，南方東英恒生科技指數ETF（3033）單日資金流入創下除上市日以外最高。

看漲產品，南方東英恒生科技指數ETF獲得認購約11.48億元，上漲22.59%，日成交額17.24億元；南方東英恒生科技指數每日槓桿+2X（7226）獲得認購約1.05億元，上漲44.28%，日成交額12.06億；南方東英恒生指數每日槓桿（2X）產品（7200）獲得認購約9.11億元，上漲17.1%，日成交額12.74億元。

看跌產品，南方東英恒生指數每日反向（-2X）產品（7500）獲得贖回約2.98億元，下跌17.76%, 日成交額14.86億；南方東英恒生科技指數每日反向（-2X）產品（7552），下跌43.07%，日成交額23.06億元，換手率高達520.77%，創上市新高。

南方東英補，目前內外挑戰仍然存在，所以投資者們仍然不能掉以輕心。在過去30年中，港股起起伏伏，中間經歷過大大小小各種國際事件，每次都具體情況不同，但每次都改變不了大跌之後港股向上的趨勢，區別只是中間花費時間的長短。