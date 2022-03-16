美股・持續更新｜加息如預期　道指蒸發500點升幅倒跌

亞太區股市今日全線抽升，其中港股勁升近1.700點，以點數計更是歷來4大升幅。亞股升勢蔓延至歐﹑美股市，歐洲三大指數早段均上揚。

【02:25】道指倒跌

聯儲局宣布加息0.25厘，如市場預期，道指蒸發早段近500點升幅曾倒跌。

道指報33,528點，跌15點或0.05%；標指報4,271點，升8點或0.21%；納指報13,059點，升111點或0.86%。

【23:18】道指揚逾400點

美股升幅擴大，道指曾收復34000點，最新33948點，升403點，納指報13297點，升348點，標普指數最新報4331點，升69點。

美匯指數跌勢加大，最新報98.5，跌0.6%。

【22:05】金價回落至1915美元

油價回升，紐約期油最新報98.2美元，升1.8%，布蘭特期油最新報101.03美元，升1.12%。

金價則向下，現貨金最新報1,915.79美元，跌0.11%，紐約期金最新報1,915.7美元，叱0.73%。

【21:37】美股三大指數上揚

美股上揚，道指最新報33860點，升315點，標指最新報4304點，升41點，納指最新報13140點，升192點。

蘋果升0.5%，報155.93美元，波音升1.7%，摩根大通升2.4%。

中概股方面，阿里美股升15.!%，京東美股升20.9%，百度美股升14.8%。

恒指夜期升265點，報20388點，高水301點。

【20:27】歐洲三大指數上升

歐洲三大指數上揚，德國DAX指數最新報14360點，升442點，英國富時指數最新報7275點，升99點，法國CAC指數最新報6577點，升222點。意大利及西班牙股市分別升逾3.1%及2.3%。

美國三大指數期貨上揚，道指期貨升380點，報33924點，標普指數期貨最新報4316點，升54點，納指期貨最新報13690點，升231點。

美匯指數續向下，最新報98.57，跌0.53%。

美國10年期國債孳息率最新報2.169厘，升0.9點子。