美國聯儲局加息0.25厘　料全年加7次　大削預期經濟增長

美國聯儲局香港時間今日（17日）凌晨公布3月議息結果，一如市場預料加息0.25厘，至介乎0.25至0.5厘，為2018年來首次。官員傾向全年加息7次，並大削經濟增長期望。



聯儲局表示，經濟活動和就業指標持續加強，職位增長近月強勁，失業率大幅下降。通脹持續高企，反映由大流行病、能源價格高和宏觀價格壓力造成的供求失衡。俄羅斯入侵烏克蘭對經濟和人類造成重大困難，對美國經濟的影響高度不確定，但短期內會為通脹和經濟活動增加壓力。

局方希望盡量推高就業和將通脹維持在2%。為達此目標，局方決定加息，維持利率介乎0.25至0.5厘，並預期繼續加息是合理做法，另外，局方預期在未來的會議減持國債和按揭抵押證券；主席鮑威爾則表示，當局會在未來的會議開始縮表，規模達9萬億美元。

聯儲局主席鮑威爾（ Jerome H. Powell）和另外7名委員支持加息0.25厘，布拉德則支持加息0.5厘。

全年增長預期削至2.8% 通脹飆至4.1%

點陣圖顯示，聯儲局官員大致支持在今年其餘6次會議都加息，至1.75厘，並在來年加息3次。官員亦大幅下調全年經濟增長預期，由年底國內生產總值由原本增長4%大削至2.8%，通脹預期亦由2.7%增至4.1%。

鮑威爾則在記者會上稱，美國經濟仍然強健，衰退的機會「沒有特別增加」，期望通脹回落至約2%，他和其他官員會繼續留意通脹再上揚的風險。