恒指再企穩兩萬一關　漲逾1100點　ATMXJ升幅再擴大｜持續更新

美國聯儲局本港周四凌晨宣布加息四分之一厘，合乎市場預期，並預告最快5月縮表。美股三大指數全線走上，道指升逾500點收市，納指更升3.7%，標普500指數則升2.3%。



【11:38】港股飆逾6%

港股高開在消化獲利盤後，再度升逾千點。恒指現報21299點，升1211點或6.03%；國指升452點或6.56%，報7341點；科指報4559點，升315點或7.44%。大市成交額1,622億元。

內房相關板塊大爆升，碧服﹙6098﹚飆25%，報37.2元，表現最佳藍籌，母企碧桂園﹙2007﹚升17.3%，重上5元樓上。另外，龍湖﹙0960﹚、潤地及﹙1109﹚中海外﹙0688﹚分別升15.7%、3.6%、5.58%。

科技股再放異彩，阿里健康、京東、美團、阿里、騰訊分別升10.4%、10.3%、8.7%及5.59%。

【10:00】升幅收窄至800點以下

恒生指數開市升逾1300點後，升幅持續收窄，一度收窄至不足700點，報20786點，成交額約855億元。

ATMXJ升幅收窄，京東最新升不足8%；美團收窄至6%；阿里升約5.7%；騰訊升不足3%；小米僅升1%。

內房股集體起哄，融創（1918）升近三成，龍光（3380）升26%；旭輝（0884）升20%；藍籌碧桂園（2007）亦升18%。

【09:20】恒指開報21430 再升逾1300點

恒生指數今日開報21430點，升1343點，成交額75.83億元。

成份股之中，龍湖（0960）表現最佳，升近15%，報38.8元。

ATMXJ全線造好，京東（9618）再漲近15%；阿里巴巴（9988）亦升近15%，報104元；美團（3690）升超14%，報160.3元；騰訊（0700）重上400元關，升逾9%；小米（1810）則漲8%，報14.5元。

【09:15】恒指期貨高見21500點

恒指期貨開報21200點，早段迅速拉升至21500點，升幅高達1300點。

美股三大指數期貨升幅維持將0.1%。

【08:15】黑期升近1300點

恒指夜期收報21126點，升1003點，較周二低位18171點反彈接近3000點。

恒指黑期最新升近1300點，重上21300點關。至於美股三大指數期貨繼續走上，最新升約0.1%。

金價未見回落，4月黃金期貨最新報每盎司1,928美元，升1%。國際油價亦升近1%，5月WTI期油報94.49美元。

美元指數最新報98.399，港匯最新報7.82。