恒生指數延續超強勢　2日合共揚逾3000點　重上21500點

美國聯儲局本港周四凌晨宣布加息四分之一厘，合乎市場預期，並預告最快5月縮表。美股三大指數全線走上，道指升逾500點收市，納指更升3.7%，標普500指數則升2.3%。



【16:26】港股連續2日揚逾千點

在周三及周四兩個交易日，大市表現猶如脫胎換骨，連續兩日升逾千點。在短短兩日港股累積升幅超過3,000點，不單止已失復周一及周二跌市失地，並且重上21500點。加上連續兩日成交額皆多於3,000億元，反映出投資者最恐慌的情緒已消退。

恒指收市報21501點，升1,413點，國指升518點，報7407點，科指升329點，報4572點，成交額約為3,010億元。

科技股延續上日氣勢，阿里（9988）重上百元大關，收市報102元，升12.5%，股王騰訊（0700）曾收復400元關口，收市報390元，升6.3%，美團（3690）揚12.3%，報157.2元，小米（1810）升4%。

內房股今日升勢相當驚人，碧桂園（2007）飆28.2%，報5.55元，龍湖（0960）升14.1%，報38.5元，恒大（3333）升17.8%。

物管股表現更俏麗，碧桂園服務（6098）飆31%，創融服務（1516）彈升46.8%。

金融股方面，滙豐（0005）升4.1%，報51.2元，友邦（1299）升6.5%，港交所（0388）升6.2%。

長和（0001）於收市後公布業績，升4.3%，報55元，長實（1113）升4.9%。

【14:08】港股維持逾千點升幅

港股在午後維持逾千點升幅，恒指最新報21114點，升1,027點，國指升372點，報7262點，科指報4481點，報238點。

騰訊（0700）升4.5%，報383.6元，阿里（9988）升8.7%，報98.6元。

【12:20】港股飆逾6%

港股半日升逾千點。恒指中午收報21250點，升1163點或5.79%%，重上21000點；國指升432點或6.28%，報7321點；科指報4552點，升309點或7.29%。大市成交額1,766億元。

碧服及碧桂園分別升25.37%及21.94%，表現最佳及次佳藍籌股。另外，藥明升18.2%，表現第三佳。

科技股造好，阿里健康、美團、京東、阿里、騰訊分別升11.63%、10.71%、10.29%、10.1%及5.5%。

美國加息，銀行股造好，惟升勢相對少，滙控﹙0005﹚升4.3%、中銀香港﹙2388﹚升3.1%、恒生﹙0011﹚升0.8%。

不過，大市升，信義光能﹙0968﹚及吉利﹙0175﹚半日挫085%及2.23%。

【11:38】港股飆逾6%

港股高開在消化獲利盤後，再度升逾千點。恒指現報21299點，升1211點或6.03%；國指升452點或6.56%，報7341點；科指報4559點，升315點或7.44%。大市成交額1,622億元。

內房相關板塊大爆升，碧服﹙6098﹚飆25%，報37.2元，表現最佳藍籌，母企碧桂園﹙2007﹚升17.3%，重上5元樓上。另外，龍湖﹙0960﹚、潤地及﹙1109﹚中海外﹙0688﹚分別升15.7%、3.6%、5.58%。

科技股再放異彩，阿里健康、京東、美團、阿里、騰訊分別升10.4%、10.3%、8.7%及5.59%。

【10:00】升幅收窄至800點以下

恒生指數開市升逾1300點後，升幅持續收窄，一度收窄至不足700點，報20786點，成交額約855億元。

ATMXJ升幅收窄，京東最新升不足8%；美團收窄至6%；阿里升約5.7%；騰訊升不足3%；小米僅升1%。

內房股集體起哄，融創（1918）升近三成，龍光（3380）升26%；旭輝（0884）升20%；藍籌碧桂園（2007）亦升18%。

【09:20】恒指開報21430 再升逾1300點

恒生指數今日開報21430點，升1343點，成交額75.83億元。

成份股之中，龍湖（0960）表現最佳，升近15%，報38.8元。

ATMXJ全線造好，京東（9618）再漲近15%；阿里巴巴（9988）亦升近15%，報104元；美團（3690）升超14%，報160.3元；騰訊（0700）重上400元關，升逾9%；小米（1810）則漲8%，報14.5元。

【09:15】恒指期貨高見21500點

恒指期貨開報21200點，早段迅速拉升至21500點，升幅高達1300點。

美股三大指數期貨升幅維持將0.1%。

【08:15】黑期升近1300點

恒指夜期收報21126點，升1003點，較周二低位18171點反彈接近3000點。

恒指黑期最新升近1300點，重上21300點關。至於美股三大指數期貨繼續走上，最新升約0.1%。

金價未見回落，4月黃金期貨最新報每盎司1,928美元，升1%。國際油價亦升近1%，5月WTI期油報94.49美元。

美元指數最新報98.399，港匯最新報7.82。