金管局指銀行對俄羅斯風險敞口很小　無跡象市場大規模沽空港元

美國聯邦儲備局加息上調25點子，至0.25至0.5厘，為2018年12月以來首次加息。市場相當關注美國加息以及近日動盪的環球金融局勢，對香港金融穩定及貨幣市場的影響。金管局總裁余偉文以問答形式，分享對市場的看法。

近日環球地緣政治及經濟環境非常不穩定。港股連日大幅波動，余偉文指，投資者避險情緒高漲。不論是宏觀經濟或金融環境，也充滿着風險和變數。烏克蘭局勢前景未明、油價波動以及通脹持續升溫等，引致金融和資產市場出現震盪。作為國際金融中心和細小而開放的經濟體，香港自然難以獨善其身。加上受其他與本港市場相關的因素或消息影響，以致香港股市連日大幅波動。

俄烏局勢持續緊張，影響金融市場穩定。（資料圖片）

香港銀行體系對俄羅斯風險敞口很小

余偉文認為，市況波動的時候，市民應提高警覺，並小心管理風險。大家不用過分擔心烏克蘭局勢對本港經濟的直接影響。俄羅斯和烏克蘭分別僅佔本地2021年貨物出口的0.78%和0.05%，對本港出口和經濟增長的影響有限。通脹方面，能源在本地消費物價指數的開支權數只佔約3%，就算未來國際能源價格進一步上升，對香港通脹的影響也比較溫和。另外，香港銀行體系對俄羅斯的風險敞口也很小（佔銀行業資產只有約0.01%）。

市場擔心大鱷乘虛而入狙擊港元及股市。余偉文解釋，本港金融體系底子雄厚，外匯儲備是本地生產總值（GDP）的136%，銀行體系資本充足率為20.4%，兩者均比2008年金融海嘯時顯著高出約30%，為香港金融市場提供強大堅固的緩衝和抗震力，足以抵禦外在因素引發的市場震盪。

無跡象顯示有大規模沽空或衝撃港元

他指，自烏克蘭局勢升級以來，港元市場如常有序運作，港元匯率穩定，未察覺資金流動出現異常情況，亦無跡象顯示有大規模沽空或衝撃港元；股票市場雖然隨外圍市況大幅波動，但市場交易維持順暢正常。局方具備全面和詳細的分析框架及工具進行監察、預測及預警工作，比以往更有效防範和應對金融風險。金管局亦和其他金融監管機構保持密切溝通和信息交換，監察跨市場情況，確保金融安全和穩定。

當香港經濟及市場面對內外不同的挑戰時，正正是多年以來建立的「防坡堤」發揮作用之時。香港憑藉堅實的基本因素，在過往抵禦過各種風暴和逆境，金管局也累積了足夠的能力和經驗，維護香港的金融和貨幣穩定。他希望大家能保持信心，齊心協力戰勝疫情，為疫後經濟盡快重啟而努力。