華置送The ONE等商場現金券及快測套裝　鼓勵市民主動申報確診

華人置業（0127）表示，支持香港政府抗疫，鼓勵市民盡公民責任向衞生署主動申報確診 2019 冠狀病毒， 從而方便當局跟進，為感謝市民配合抗疫，達成外出條件的康復者由下周一（3月21日）起，向旗下管理的商場出示14日前的申報紀錄，即可特別獲得50% 消費回贈及快速測試套裝。

管理之商場積極 支持香港政府抗疫，鼓勵市民盡公民責任向衞生署主動申報確診 2019 冠狀病毒， 從而方便當局跟進。為感謝市民配合抗疫工作，達成外出條件的康復者由下周一 起只要每名達成外出條件的 2019 冠狀病毒康復者在 The ONE、皇室堡或新港中心消費滿200元後，只要親身向顧客服務中心出示消費紀錄，以及 14 日前在「2019 冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」或「政府短訊連結」的申報紀錄， 即可獲贈100元的商場購物現金券（回贈 50%）及「fluorecare 新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒」。

華置表示，為免造成私隱問題，商場將不會登記換領禮物人士的個人資料。（華置提供）

有關購物現金券適用於食肆、個人護理店、時裝店、玩具店及數碼產品店等，能夠照顧市民生活上的各種需要。至於快速測試套裝則可讓大家於有需要時繼續自行檢測。送贈名額共 2,000 個，總值近29萬元，先到先得，換完即止。為免造成私隱問題，商場將不會登記換領禮物人士的個人資料。

華人置業行政總裁陳凱韻表示，抗疫工作要靠全港市民的共同努力。 為了令疫情早日結束，市民如果在檢測後獲得陽性結果，好應該盡快向政府申報， 讓政府按數據作出合適的抗疫措施安排。我們為已經達成外出條件的康復者提供消費優惠及禮物，旨在向他們聊表小小心意。我們將會繼續密切留意政府的新措 施，希望為廣大市民，特別是長者等有需要人士提供適合的支援。