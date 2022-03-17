美國加息｜滙豐料今年聯儲局共加息1.75厘　縮表或於6月前進行

美國聯儲局於周四（17日）凌晨公布議息結果，當局宣布加息0.25厘，為自2018年12月以來首次。滙豐發表最新報告，預料聯儲局全年加息1.75厘，又預料明年會再加息0.75厘。

該行又預期，聯儲局會在今年5月或6月進行縮表。

雖然美元走勢緩和了聯儲局的鷹派信號，以及市場人士的風險胃納，但是該行仍預料美元上揚。該行指出地緣政局只屬引發更高的不明朗，多於就目前針對增長及通脹政策的啟示。在聯儲局的議息聲明內，並無額外提及有關資產負債表收縮的路線圖，只表示留待未來的議息會議。在隨後的記者會上，主席鮑威爾指出，有關縮表的具體內容會在下月的議息會議紀要中提及。

該行又指出，美元強勢建基於聯儲局預期在2023年及2024年，聯邦基金利率處於2.75厘，較長期趨勢利率（即中性利率水平）的2.375厘為高。部份聯邦貨幣政策委員會（FOMC）成員更預期，利率會處於3.625厘水平。

該行預料美元兌G10貨幣續上揚，因為聯儲局或會在2023年及2024年採取更進取的手段，以實現緊縮。同時當投資者對滯脹風險憂慮升溫，以及擔心地緣政局變化，將會進進一步為美元帶來支持。