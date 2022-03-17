景順：對聯儲局年內加息7次抱懷疑　看俏價值股周期股

景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭稱，鑑於最近的地緣政治不確定性和能源危機的可能性，該行不肯定是否會看到美聯儲最終有如此激進的緊縮措施，對今年可能出現七次加息的情況抱有懷疑。

到目前為止，聯儲局已經成功地傳達了鷹派的信息，但並沒有真正出現鷹派的行動。面對著日益加劇的經濟不確定性時，它必須作出一個的微妙路線。例如，公開市場委員成員很容易作出投票支持採納較鷹派利率點陣圖預期，但實際上卻實施一個更溫和的政策。趙耀庭認為，儘管聯儲局在通脹問題上可能會作出強硬的言論，它不一定全部都落實。

他認為，國債收益率將繼續走高，儘管收益率曲線趨平可能會限制對較長期債券的影響，今年內十年期國債收益率有可能超過2.5%，更高的收益率可能會支撐美元，但它在過去一年中已經走強，自俄羅斯入侵烏克蘭以來情況更甚，故不會對美元在今年餘下時間的出現調整感到驚訝。

該行預計，將經歷聯儲局大幅收緊政策和商業利潤增長有限的前景，尤其是面對原材料價格上漲，因此認為股市漲幅可能有限，尤其是在聯儲局過於鷹派的情況下。

景順認為，價值股相對成長股而言較為看俏，而且較偏好周期性股票多於防守性股票，又預計房地產和私人信貸以及大宗商品等另類資產在這種環境下應該會表現出色。