內房翻生融創單日飆60％　投行續關注兩大風險｜財經評論

內房股集體「報復式」抽升，接近30間本港上市內房單日錄雙位數升幅，超過10間內房股價單日升幅逾30%，當中以融創中國（1918）、新城發展（1030）及龍光（3380）的升幅冠三甲，分別飆59%、48%及43%。升市主因國務院、人行及銀保監等內地官方金融監管機構「晒冷式」發聲，回應內房危機，點明今年不會擴大房地產税改革試點。多間投行都認為暫緩房產稅有效扭轉市場負面情緒，同時仍關注近日封城後對內房銷售及流動性償債能力兩大風險。



官方三大方向解內房風險

內房板塊中升幅遙遙領先的是融創中國，單日飆近60%，藍籌股碧桂園及碧桂園服務漲28%-30%。龍湖（0960）揚逾14%，中海外（0688）及潤地（1109）亦升7%-8%。

藍籌股碧桂園及碧桂園服務漲28%-30%。龍湖揚逾14%，中海外及潤地亦升7%-8%。（資料圖片）

行業反彈全因上日內地官方金融監管機構「晒冷式」發聲，要扭轉市場負面情緒。官方陣容強勁，由國務院、財政部、以至人行、銀保監會、中證監及外匯局六大機構，在回應一連串宏觀經濟問題之時，都一致回應了內地房地產的問題，主要可劃分為三大方向。

首先從政策方向，財政部表明「今年不會擴大房地產稅擴大試點」。從融資方向，銀保監及人行都表明要防範債務風險，人行提出今年「新增貸款保持適度增長」；銀保監則鼓勵內房併購貸款的開展。第三、從行業併購的方向，官方亦指出「重點支持優質企業收購困難房企優質項目」

三大方向之中，以房地產稅影響最關鍵，因為一來時間線清晰，二來政策方向最為明顯，三來，投資市場對房產稅的實施最為敏感，回看去年底，內地公布開展為期5年的房地產稅改革試點。即使當時未有具體試點城市、徵稅稅率等細節，卻觸發內房股價一輪跌勢。

第一上海首席策略師葉尚志認為，市場會一口氣湧入高債務風險的內房股上，短線操作上猶如「買大細」，風險很高。（龔嘉盛攝）

內房短線操作如「買大細」

第一上海首席策略師葉尚志接受訪問時表示，近年來樓市調控措施不斷出台，現時房產稅的暫緩，是一個結構性的調整階段。由於市場早前十分關注內房美元債償還危機，令到不少中型房股股價腰斬，所以當金融機構相繼發聲警剔風險時，市場會一口氣湧入高債務風險的內房股上，例如融創中國單日抽高近60%。

不過，他認為股價急速抽升，短線操作上猶如「買大細」，風險很高，相信穩健的做法，仍是寧選龍頭股，如中海外及潤地，是行業整合併購的長線受惠股。同時指現時市場情緒高漲，不過投資者仍要留意內房的財務情況。

融創遭標普削評級，指在未來6至12個月面臨集中的債務到期，對其流動性評估從「不足」調整為「疲弱」。（資料圖片）

富力地產無法兌付近20億人民幣債 融創遭標普削評級

同時，今日標普將融創中國的長期發行人信用評級從「BB-」下調至「B-」，將所有評級都放在負面觀察名單上，指融創中國在未來6至12個月面臨集中的債務到期，對其流動性評估從「不足」調整為「疲弱」。

今日內房股富力地產於上交所發公告，指公司在2016年發行的公司債券「16富力04」債券餘額19.5億元人民幣，當期利率6.7%，將於今年4月7日到期兌付。公司預計無法在債券到期前，籌措到足額兌付資金，擬於近期與債券持有人就債券展期事宜進行溝通。

摩根大通亦指，若無大幅寬鬆措施，能令內房今年次季銷售改善，將不預期內房股股價能持續復甦。 （資料圖片）

投行關注封城對銷售影響及流動性問題

同時，雖然今日內房股急速抽升，不過多間大行仍然關注兩大行業問題：第一是內地防疫封城後，對房地產銷售的負面影響，以及內房資金回流償還債務的問題。

花旗認為，內地新一波疫情導致深圳和上海兩大城市封城，並且有蔓延的跡象，將對銷售產生重大負面影響，估計3月份銷售按年下跌50%，之前預測為下跌40%，在延遲房產稅試行後，預計潛在需求回升時間延遲至大約6月。

同時花旗預計3月份內房股表現會波動，因銷售疲軟和業績推動，目光將從政策驅動轉向銷售驅動。

摩根大通亦指，若無大幅寬鬆措施，能令內房今年次季銷售改善，將不預期內房股股價能持續復甦。

官方未有強調降息 券商指避免加劇城市分化

申萬宏源指出，內地金融委會議，定調貨幣政策主動應對，保持信貸總量增長，及時提出地產行業風險應對配套措施，並未強調降息，與該行觀點不謀而合。該行指出，降息或進一步加大一二線和三四線城市之間的分化、放大地產行業風險而非相反。穩定居民購房信心，短期仍需沿著本次會議的思路加快優質地產項目處置，盤活開發商融資入手，並加大各地因城施策力度。