李澤鉅稱投資不抱「志在必得」　冀興建更多房屋令市民「住好啲」

長實（1113）早前以近60億元，投得市建局土瓜灣一個重建項目，又以114億元購入三幅地皮。 長實（1113）主席李澤鉅表示，去年樓盤銷售成績理想，推出樓盤都大部分都售罄，相信今年銷售收益會上升。

他又表示，不會訂出土地儲備目標，視乎回報及是否優質資產，地產是核心業務，目前現金充足，投資新項目時有優勢，但不會有「志在必得」的心態。

早前有傳集團收購香港聯合船塢集團餘下50%股權至全資擁，令長和或可複製另一個「黃埔花園」。他未有正面回應，笑言同事好有創意，認為香港有好多地，只要商界及政府「多啲諗頭」，提高住宅供應不會太難，集團亦希望盡力協助本港興建更多房屋，直言港人的人均居住面積全球出名細，希望市民「住好啲」。

屈臣氏自家品牌佔全球銷售36％

零售業務方面，他指去年對於零售業來說不是容易，屈臣氏門店常因防疫政策或員工染疫而關閉，形容是「壓力測試」，而屈臣氏的EBITDA仍有雙位數增長，反映其抗跌力強。聯席董事總經理霍建寧補充，屈臣氏旗下自家品牌，佔全球銷售36％，而去年內地和亞洲受到疫情影響，歐洲利潤則較好，有助抵銷部分影響，希望今年亞洲生意改善，內地經過新一波疫情後，生意亦會有好轉。

至於新冠疫情對集團業務有影響，李澤鉅指會視作為一次壓力測試，反映集團能抵禦大風浪，加上多年來的嚴謹財務紀律，及優質資產，疫情下盈利有增長，反映有能力應對多變環境，對壓力測試感滿意。

他表示大風大浪時「捱得起」是能力表現，現金充足、負債率低下，有能力繼續發展及併購。