港華智慧能源計劃發展200個零碳園　另不排除分拆部分業務上市

港華智慧能源（1083）執行董事暨行政總裁黃維義表示，計劃到2025年發展200個零碳園區項目，料總投資近600億元人民幣。公司目標2025年使城市燃氣業務利潤與再生能源利潤佔比各半。

港華智慧能源執行董事暨公司秘書何漢明稱，相關投資會分階段進行，未來兩年或需要準備100億至200億元現金，並從多方面融資，不排除待未來兩至三年再生能源業務成長到一定程度後，分拆部分業務在內地或其他市場上市。

日後或採取以股代息

他又指，由於公司需要大量資金用於投資，未來或採取以股代息方式派息，母公司中華煤氣（0003）公司也已表態，如果有需要可以接受以股代息，公司仍希望保持30%派息比率。

對於俄烏局勢，公司執行董事暨燃氣業務營運總裁紀偉毅指出，暫時未見內地天然氣（LNG）供應有影響，但全球LNG價格被推高，長遠而言，地緣政治很難預判。而中國作為最大天然氣進口國，擴大天然氣來源是必然，其中冬奧會期間確認新增100億立方米俄氣東送供應合同，有利港華在內地發展，公司在東北、華北有業務，將帶來氣源增加。